La politica è pronta a scendere in campo. Stavolta non si tratta di elezioni o campagne elettorali, ma di una partita di calcio, per la precisione la Partita del Cuore in programma martedì 16 luglio. Decine di esponenti politici italiani, di tutti i partiti, sono infatti ‘convocati‘ nella Nazionale della Politica per giocare contro la più celebre Nazionale Cantanti. Il match andrà in scena nello stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia a L’Aquila, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la società L’Aquila 1927.

Chi sono i politici convocati nella Nazionale della politica

Gli esponenti del mondo politico ad aver confermato la propria presenza sono diversi, per una squadra che sarà del tutto nuova. Tra chi ci sarà sicuramente: il ministro Francesco Lollobrigida, il ministro Matteo Salvini, il sottosegretario Luigi D’Eramo, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della camera Lorenzo Fontana. Poi anche Jacopo Morrone della Lega, così come Alessandro Morelli sempre del Carroccio. Ma a indossare gli scarpini da calcio ci saranno anche molti esponenti delle opposizioni: Francesco Boccia, Anna Ascani, Marco Furfaro in quota Pd, ci sarà poi il senatore Matteo Richetti di Azione, e forse anche il senatore di Italia Viva Matteo Renzi. Poi anche Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. Tutti avversari politici in Parlamento che dovranno però giocare insieme, passarsi la palla ed esultare in gruppo in campo.

Chi gioca per la nazionale Cantanti

La nazionale Cantanti ha una rosa quasi rodata, che ogni anno si arricchisce di nuove figure del mondo musicale italiano ma anche dello spettacolo. A poche settimane dal fischio di inizio ci sono già delle presenze certe: Enrico Ruggeri, Raoul Bova, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Gianluca Ginoble, Leo Gassman, Bugo, Maninni, Bunker44, Ubaldo Pantani. Il direttore artistico della Partita del Cuore sarà Leonardo De Amicis, che è stato già direttore musicale dal 2020 del Festival di Sanremo. La presentatrice dell’evento invece sarà Eleonora Daniele. Tutti i proventi della partita andranno al reaprto di Pediatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Partita del cuore, cantanti contro politici: quando e dove si gioca, i biglietti dello stadio

Da martedì 25 giugno si può comprare i biglietti nei punti vendita Vivaticket e sul sito della piattaforma. I prezzi dei biglietti dello stadio sono bassi e vanno dai 5 euro della curva nord e sud, ai 7 euro della tribuna est fino ai 10 euro della tribuna ovest.

Partita del cuore 2024, le parole di Pecchini

Il ceo della Nic, Gian Luca Pecchini ha dichiarato: “Credo fermamente nel potere del binomio musica e calcio, in oltre 40 anni, la nostra associazione ha unito intere generazioni e ha lasciato emozioni indelebili; la musica e lo sport sono un potente mezzo di aggregazione e condivisione. Passione, emozione, partecipazione e memorabilità sono alcuni degli elementi che ci hanno permesso di donare oltre 110 milioni di euro e innumerevoli attività che affiancano le partite della Nazionale Cantanti. Chi si avvicina alla squadra deve lasciare fuori il proprio ego e aderire a un principio di vita diverso, è questo il primo grande valore. In squadra c’è il ricambio generazionale, ma continuano a esserci anche dei soci fondatori”.

