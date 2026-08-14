Milano è la culla del berlusconismo, dunque tocca a Forza Italia indicare il candidato sindaco. Alessandro Sorte lo dice senza attenuazioni in una intervista a Libero: se qualcuno nel centrodestra ha mai vinto in questa città sono stati gli azzurri, due volte con Gabriele Albertini e una con Letizia Moratti, e da qui discende la pretesa di tenere la regia. Al presidente del Senato, salito sul palco di un convegno senza avvisare, rimprovera di non aver fatto neppure una telefonata per rispetto alla loro storia. A Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione, concede il primato e nient’altro: se lo rivendichino pure, ma non vengano a spiegare a Forza Italia cosa deve fare. Il candidato, avverte, non potrà essere una figura connotata politicamente sul piano nazionale.

Sorte affronta la sicurezza, e qui la frase da leggere due volte è un’altra. Dice di sentir parlare di rastrellamenti, di remigrazione, di politiche dei blocchi navali, e liquida il tutto come «slogan da campagne elettorali» destinati a non trovare applicazione quando si governa una città. Non fa nomi. Non ne ha bisogno: remigrazione e blocco degli sbarchi sono due punti del programma di Futuro Nazionale, e rastrellamenti è la parola che Roberto Vannacci ha usato pochi giorni fa a proposito di Rogoredo.

Ma nel frattempo è proprio lì che una scelta è già stata fatta. Carmelo Burgio è entrato nella corsa a Palazzo Marino con le credenziali che Vannacci considera dirimenti: generale dei carabinieri, a difesa delle istituzioni, uomo d’azione. Il leader di Futuro Nazionale lo ha presentato come un nome non costruito a tavolino nelle stanze della politica, e non intende arretrare. È all’incirca il ventesimo aspirante di una rosa che nessuno conta più per intero,. Le formazioni che Milano la governano o l’hanno governata da trent’anni ne hanno messi in circolazione diciannove senza sceglierne uno, e il confronto decisivo fra alleati non è atteso prima di settembre.

Giorgia Meloni ha liquidato l’attivismo di Vannacci con una formula che vale la pena rileggere a queste latitudini: «un’operazione costruita per favorire la sinistra». La premier parlava del quadro nazionale, di un concorrente che macina sondaggi e insidia il fianco destro della coalizione. Ma è a Milano che la frase smette di essere polemica e diventa aritmetica.

A Roma resta infatti un’ipotesi sulle intenzioni, materia opinabile per definizione. A Palazzo Marino è una sottrazione misurabile, e il margine dentro cui misurarla lo ha fornito Sorte stesso tre settimane fa, commentando il ritiro di Carlo Cottarelli: alle ultime europee il centrodestra unito a Milano si è fermato al 37 per cento contro il 60 del centrosinistra. Nel 2021 Giuseppe Sala aveva vinto al primo turno con il 57,7 contro il 32 di Luca Bernardo, con meno di un milanese su due alle urne. Un divario simile non si colma solo con l’ampliamento del ceto medio riformista, che a Milano vota già da un’altra parte. Si colma soltanto rimettendo in moto l’astensione delle periferie, il voto dei quartieri che somigliano all’hinterland pur stando dentro il confine comunale, l’elettorato che mette la sicurezza davanti a tutto il resto. Ed è esattamente il bacino in cui pesca Burgio, e i punti che sottrae si concentrano nei luoghi in cui il centrodestra milanese avrebbe potuto crescere.

L’effetto collaterale si produce sull’altra sponda. Il centrosinistra ha in campo almeno otto aspiranti, due dei quali assessori in carica della giunta uscente: la vicesindaca Anna Scavuzzo e Emmanuel Conte. Aggiungere Mario Calabresi e Pierfrancesco Majorino significa mettere nella stessa stanza culture politiche che condividono poco oltre l’avversario. È una guerra di successione, e finora nessuno era riuscito a comporla. Nulla però lega quanto una minaccia esterna riconoscibile: la candidatura di Burgio offre al centrosinistra una cosa che fatica fabbricarsi da solo, una ragione per stare insieme, superando le differenze.

Da qui la chiave che restituisce alla frase della premier il suo valore, spogliandola dell’intenzione polemica. Non occorre supporre che qualcuno abbia costruito alcunché, né immaginare registi occulti dietro un generale in pensione con la sua ambizione politica. L’operazione, ammesso che di operazione si tratti, funziona benissimo da sola. Le divisioni non hanno bisogno di essere organizzate: basta che nessuno le componga.

Quando gli si chiede quali sfide attendano il prossimo sindaco, Sorte smette di parlare di coalizione e indica due cose: sbloccare le questioni urbanistiche per non perdere investimenti, e un grande piano per l’edilizia residenziale alla portata di un ceto medio che, dice, sta scappando dalla città. In tutta la discussione di questi giorni finalmente si parla di Milano.

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Mario Alberto Marchi