Le ultime notizie dall’Avana non sono molto rassicuranti. Purtroppo in questa parte dell’emisfero, tra la censura interna e l’indifferenza esterna, non sono in molti a sapere effettivamente come stanno le cose. Lo dico brutalmente: stanno precipitando. Cuba ci appare molto lontana, sommersa da un embargo imposto dagli Stati Uniti, descritti dal regime come canaglia e imperialisti. Ma se ascoltate la realtà raccontata da un cubano, costretto a scappare a soli 20 anni perché oppresso e represso dalla giunta dittatoriale e comunista che detiene il potere a L’Avana, allora la storia suona molto diversa.

Oggi si parla del blocco energetico ed economico imposto all’isola dal suo vicino del Nord, ma non arrivano le notizie, per esempio, sulla figlia di Ulises Rosales del Toro, Alina Rosales Aguirreurreta, che si trova sotto custodia dell’ICE dal 26 maggio 2026, nel Centro di transizione della Contea di Broward, a Miami. Probabilmente le persone citate sopra non vi sono note. Ma se lo chiedessimo a un cubano, saprebbe immediatamente di chi stiamo parlando. Il generale Ulises Rosales del Toro è stato membro del Partito Comunista Cubano, deputato all’Assemblea nazionale, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dello Zucchero e dell’Agricoltura. Insomma, una figura molto vicina alla cupola del potere cubano. Un militare di provata fede, certo. Ma anche un padre. E sua figlia, secondo quanto viene contestato dalle autorità statunitensi, avrebbe violato le leggi sull’immigrazione degli Stati Uniti: arrivata negli Usa con un visto di tipo B-2 il 21 novembre 2023, non sarebbe più uscita dal territorio statunitense.

A questo punto, le mie domande sono semplici. E le rivolgo da queste colonne al regime de L’Avana: se gli Stati Uniti sono così cattivi come vengono descritti, se sono davvero «l’impero del Male», perché così tanti cubani vogliono andare proprio lì? E se persino le persone vicine alla cupola che governa Cuba, figli e familiari di alti esponenti del governo post-castrista scelgono di andare a vivere negli Stati Uniti, cosa rimane al cittadino comune? L’idea di essere ingannati due volte: da chi ripete la solita propaganda e poi, a spese del popolo, fa di tutto per spingere i propri figli a rimanere in casa dell’odiato nemico.

Yasser Ferrer Mesa

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