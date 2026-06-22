E’ in programma martedì 23 giugno, a Roma, l’Assemblea Generale Pubblica di Confindustria Est Europa, un momento cruciale di confronto sulle prospettive economiche, geopolitiche e di investimento strategico per le imprese italiane nella regione del Centro-Est Europa e dei Balcani Occidentali. L’appuntamento è alle 12.15 presso l’ambasciata della Romania in via Nicolò Tartaglia, 36.

In un contesto globale in continua evoluzione, l’interscambio commerciale tra l’Italia e l’Est Europa ha superato nel 2025 il valore record di 95 miliardi di euro (+2,5% rispetto al 2024), confermando una crescita generalizzata del +2,1% anche nei primi mesi del 2026. Con l’export italiano oltre la soglia dei 50 miliardi di euro e una rete associativa che copre un mercato strategico di 11 Paesi e oltre 95 milioni di abitanti, l’area si conferma un hub manifatturiero, infrastrutturale e tecnologico insostituibile per il Made in Italy.

Durante i lavori verranno illustrati i trend di mercato 2025 e le prospettive strategiche 2026-2028 per i Paesi membri e in via di adesione all’Unione Europea, analizzando le opportunità legate ai fondi Next Gen EU, RRP e al Piano di Crescita UE da 6 miliardi di euro per i Balcani Occidentali.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Ore 12:15 – Saluti Istituzionali

E. Gabriela Dancău , Ambasciatrice di Romania in Italia

, Ambasciatrice di Romania in Italia Patrizio Dei Tos, Presidente di Confindustria Est Europa e Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti

Interventi

Adriano Ippoliti , Direttore della Divisione V – Aiuti di Stato e Cooperazione Industriale Europea e Internazionale – Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

, Direttore della Divisione V – Aiuti di Stato e Cooperazione Industriale Europea e Internazionale – Luca Zaia (in attesa di conferma), Presidente del Consiglio Regionale del Veneto

A seguire: Networking Cocktail Lunch Un’occasione di scambio diretto con i giornalisti alla presenza di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, ambasciatori, imprenditori, associazioni e i partner della rete Confindustria Est Europa.

I NUMERI CHIAVE AL CENTRO DEL DIBATTITO (CEE & BALCANI):

Polonia: PIL 2025 a +3,6% (previsto +3,5% nel 2026) e un pacchetto di fondi Next Gen EU da 38,4 miliardi di euro, che la consolida come principale hub manifatturiero e logistico.

PIL 2025 a +3,6% (previsto +3,5% nel 2026) e un pacchetto di fondi Next Gen EU da 38,4 miliardi di euro, che la consolida come principale hub manifatturiero e logistico. Bulgaria: Oltre 9.000 imprese italiane presenti e un fatturato aggregato di 5 miliardi di euro (circa il 5% del PIL bulgaro).

Oltre 9.000 imprese italiane presenti e un fatturato aggregato di 5 miliardi di euro (circa il 5% del PIL bulgaro). Romania: Una presenza storica e strutturata che vede la recente elezione del nuovo Presidente di Confindustria Romania, Andrea Allocco (triennio 2026-2029), pronta al rimbalzo economico stimato del +2,3% nel 2027 grazie ai fondi del Recovery Plan.

Una presenza storica e strutturata che vede la recente elezione del nuovo Presidente di Confindustria Romania, Andrea Allocco (triennio 2026-2029), pronta al rimbalzo economico stimato del +2,3% nel 2027 grazie ai fondi del Recovery Plan. Balcani Occidentali (WB6): Crescita proiettata al 3,5% per il 2026. Sotto i riflettori la Serbia , trainata dalla finestra strategica di EXPO 2027 Belgrado, e il Montenegro , attuale frontrunner per l’adesione all’UE con un nuovo pacchetto infrastrutturale della BEI da oltre 250 milioni di euro.

Crescita proiettata al 3,5% per il 2026. Sotto i riflettori la , trainata dalla finestra strategica di EXPO 2027 Belgrado, e il , attuale per l’adesione all’UE con un nuovo pacchetto infrastrutturale della BEI da oltre 250 milioni di euro. Settori chiave per il Made in Italy: Macchinari e meccanica strumentale, transizione energetica (automotive EV e rinnovabili), agroalimentare di qualità, infrastrutture/costruzioni (Corridoi TEN-T) e cybersecurity.

Modalità di accreditamento e info utili:

I giornalisti, fotografi e operatori televisivi interessati a seguire l’evento in presenza sono pregati di accreditarsi inviando una mail all’ufficio stampa di Confindustria Est Europa indicando nome, cognome, testata e contatti telefonici.

Ufficio Stampa Confindustria Est Europa

Email: info@confindustriaest.eu

info@confindustriaest.eu Telefono: +39 06 59 031

+39 06 59 031 Indirizzo Sede: Viale dell’Astronomia 30, Roma

Official Partner dell’evento: UniCredit | Thematical Partner: Leyton

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