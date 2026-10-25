Non chiamatela prima della classe: a lei non piacerebbe. Ma Lia Quartapelle, riformista dura e pura, tra i dirigenti di questo Pd emerge, eccome. Disciplinata, rigorosa, per nulla incline ad abbassare la testa: il tratto umano la pone alla testa di quell’area che una volta si chiamava liberal, poi si è detta riformista e ora non si chiama quasi più, perché nel Pd in cui “la linea la faccio io”, come ha decretato Elly Schlein, la voce dei riformisti sfiora la clandestinità.

Dopo le uscite dal partito di Elisabetta Gualmini, Marianna Madia e Pina Picierno (con destinazioni leggermente diverse tra loro, almeno per ora) l’area che guarda all’identità europeista e alla difesa armata dell’Ucraina come elementi fondanti e indiscutibili si trova spesso spiazzata, in costante imbarazzo. Le posizioni del Movimento Cinque Stelle sono, per loro, indigeribili. E tutti i compromessi che Schlein concede a Giuseppe Conte sono stilettate al cuore – o comunque al fegato – dei riformisti dem. Se Conte e i 5S vengono accusati di allineamento con la propaganda del Cremlino e il Nazareno a guida schleiniana è accusato di accovacciarsi troppo spesso sotto al Movimento, il sillogismo è presto fatto.

Così Filippo Sensi, Giorgio Gori, Simona Malpezzi, Lia Quartapelle e gli altri riformisti dem si trovano spesso a dover sottolineare i loro distinguo, a opporsi alle frequenti derive del Pd sulle mozioni di sostegno all’Ucraina, sull’aumento delle spese militari, perfino sull’Iran. Per non parlare della difficilissima convivenza con questo Pd di due delle sue colonne più importanti, Graziano Delrio e Emanuele Fiano, isolati e bistrattati sul Ddl Antisemitismo. Insieme a Europeisti.Eu e a Spazio Pubblico, Lia Quartapelle ha aderito a uno sciopero della fame a staffetta per richiamare l’attenzione internazionale sulla tragedia di Oleshky, città ucraina occupata dai russi, dove migliaia di persone sono intrappolate senza accesso regolare a cibo e medicinali. E ieri non ha esitato a rialzare la voce contro le scelte filorusse dei pentastellati: «Sarebbe bello e doveroso che il M5S spiegasse perché, insieme all’estrema destra, ha votato contro una risoluzione” al Parlamento europeo “che denuncia gli attacchi russi nell’Ue e sul Mar Nero. Dubito che accada: sarebbe come ammettere che non vogliono proteggere l’Europa e preferiscono la Russia».

In queste stesse ore, il dem senatore dem Andrea Crisanti – noto virologo – ha lasciato il gruppo per prestarsi a fare da perno all’operazione Rifondazione Comunista. E non per una contestazione. Anzi, su richiesta di Schlein. Rifondazione, partito di Maurizio Acerbo vuole presentarsi alle elezioni e per farlo senza raccogliere 6000 firme per ciascun collegio, ai sensi dell’art.14 del regolamento del Senato, deve avere almeno una componente parlamentare. Ecco che Crisanti si stacca dal Pd e diventa Rifondazione. «Sempre grazie, Elly, per voler testardamente continuare a trasformare il campo largo in una vergogna nazionale ed europea. Acerbo si oppone al sostegno all’Ucraina, al piano Von der Leyen per la difesa europea e sostiene che l’invasione criminale di Putin sia colpa della Nato. Campo Lavrov in tutto il suo splendore», commenta con ironia Pina Picierno.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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