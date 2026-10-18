Elly Schlein ufficializza la sua corsa verso palazzo Chigi, con o senza primarie. La segretaria del Partito Democratico parla ai 960 delegati dem dal palco dell’assemblea del Pd dal titolo “Unità – Per cambiare l’Italia” al centro congressi La Nuvola, a Roma. “Sono pronta a guidare questa comunità e a guidarla come candidata alla presidenza del Consiglio”, ripete mentre il partito è chiamato a modificare l’articolo 8 dello Statuto per consentire alla futura candidata di guidare i dem fino alle elezioni politiche, evitando un nuovo congresso nella stessa finestra temporale.

Un intervento in cui la segretaria è andata dritta contro il governo Meloni: “Il più longevo e inconcludente. Meloni non è riuscita a fare una riforma che cambiasse in meglio e in concreto la vita degli italiani, che oggi sono in piazza più poveri e più inca… di ieri. Avevano scommesso che ci saremmo divisi, invece oggi il partito democratico è più unito che mai. Non solo. L’altra scommessa era sulla mia durata, mi avevano dato sei mesi e invece sono ancora qua. È la prima volta che una segretaria del Pd finisce il suo mandato”.

Schlein detta anche l’agenda sui prossimi patti: “Prima il programma comune e poi ci occupiamo della guida. Noi abbiamo sempre detto: o l’accordo al partito che ha più consenso – che è un principio democratico che vale in tutti gli altri paesi europei – oppure va bene anche fare le primarie. Se le facciamo le faremo come grande festa popolare, non abbiamo paura della democrazia e del voto”.

Redazione

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Luca Frasacco