Scrittore, musicista livornese ed ex assessore alla Cultura nella giunta di Luca Salvetti, Simone Lenzi è un irregolare della politica: effervescente, imprevedibile, lontano dalle liturgie di partito. Sulle primarie del centrosinistra, Lenzi non usa mezzi termini. «Non in questo caso e in questa fase così complessa. Credo che i partiti del centrosinistra dovrebbero assumersi la responsabilità di scegliere un candidato per dare da subito prova di affidabilità. Ma non lo faranno. Schlein vincerà le primarie e, ammesso che restino testardamente unitari, perderanno comunque le elezioni. Cosa che del resto succederebbe anche se le primarie le vincesse Conte».

Contrario al voto online, Lenzi lo liquida così: «Sarebbe la vittoria definitiva del modello “piattaforma Rousseau”. Spero non accada». Quanto alla necessità di definire prima un perimetro politico e programmatico, la sua risposta è spiazzante: «Già il fatto che questa questione si ponga come tale dimostra la falsità della questione stessa. In realtà Pd e 5 Stelle sono già perfettamente allineati su tutti i fondamentali, politica estera compresa. Io poi aggiungo “purtroppo”, ma è una considerazione del tutto personale». Sulla tenuta della coalizione dopo le primarie, Lenzi distingue i due scenari: «Se vincesse le primarie Conte il Pd lo seguirebbe per larghissima parte. In caso di vittoria della Schlein, quello che fa Conte lo sa solo Conte». E aggiunge: «La politica è l’arte del possibile ma nel caso dei Cinque Stelle è anche arte di tutto e del contrario di tutto». Il giudizio su Matteo Renzi è ancora più sintetico, lapidario e brillante: «Credo che in questa fase a Renzi interessi soprattutto Renzi».

Infine, sulla possibilità di una candidatura terza e riformista, Lenzi non lascia spazio a illusioni: «Credo sia ingenuo credere che una candidatura terza, e di matrice riformista poi, sia mai comparsa davvero sul piatto del campo largo. Lì, ai riformisti, si concede qualche sfogo nei post su X, ma non certo di incidere sulle scelte politiche della coalizione».

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Alessia Petrelluzzi