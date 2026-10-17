Lia Quartapelle, deputata del Partito democratico ed esponente dei riformisti, interviene sul futuro del centrosinistra: dalle primarie alla sfida tra Schlein e Conte, passando per il perimetro dei valori condivisi e lo spazio per una candidatura terza.

Le primarie sono ancora lo strumento giusto per scegliere il leader del centrosinistra?

«Pensiamo sempre alle primarie come a uno strumento che risolve i problemi dei partiti, e di cui si può fare a meno se creano problemi. In realtà le primarie sono uno straordinario strumento di democrazia. In un momento in cui la destra è per la logica del capo, noi dobbiamo proporre un’altra idea di democrazia, quella delle primarie, che danno legittimazione e autorevolezza alle leadership».

Voto online: è una modalità sicura o espone le primarie a infiltrazioni e manipolazioni?

«Solo pochi giorni fa il premier britannico Andy Burnham ha certificato che la Russia ha avuto un ruolo nella campagna della Brexit del 2016. Per questo è ancora più importante evitare strumenti informatici facilmente hackerabili, in una consultazione che per essere organizzata non può fare riferimento al Ministero dell’Interno. Vogliamo che vengano tante persone a votare e vogliamo che ci mettano la faccia. Votare deve essere una grande festa di democrazia partecipata e sicura. Gli elettori vogliamo vederli in faccia e dire grazie a ciascuno di loro».

Prima il programma o il leader? Il perimetro politico va definito prima del voto o deve essere deciso dalle primarie?

«Anche su questo c’è sempre un grande equivoco. Per organizzare le primarie serve definire non tanto e non solo il programma, quanto una cornice di valori in cui ci riconosciamo, altrimenti chiunque può partecipare alle primarie. Serve definire la cornice. Poi, durante la contesa per la leadership, i leader definiranno le politiche. Nella cornice dei valori ci stanno anche il sostegno all’Europa, il sostegno a un paese aggredito e la pace».

Schlein e Conte sono pronti ad accettare qualsiasi esito? Anche una vittoria dell’altro? Se Conte perdesse, potrebbe lasciare la coalizione e correre da solo alle elezioni?

«Non è la prima volta che Schlein si presenta alle primarie. Sa bene come funzionano, e la sua leadership è stata rafforzata dalla vittoria alle primarie. Capisco che per il Movimento 5 Stelle, che partecipa per la prima volta, possa essere diverso. Certo è che il fatto che Conte, invece di insistere sui temi che ci uniscono, insista sui temi che ci dividono farebbe pensare che voglia più dividere che unire».

E Renzi? È nato politicamente con le primarie, ma oggi dice che voterebbe Schlein. Perché nessun riformista si candida? Senza un’alternativa, che senso hanno queste primarie?

«Quello tra Schlein, segretaria del PD, e il presidente del Movimento 5 Stelle è già un confronto tra figure e culture politiche diverse. Una plurale e una determinata dal capo, una cultura di governo e una populista. Un partito di centrosinistra e di governo, e un partito che è passato agilmente dal fare gruppo in Europa con Farage al gruppo della sinistra. Sono cose diverse».

Quanto pesano l’accordo Schlein-Conte e la rinuncia di Silvia Salis? Hanno di fatto chiuso lo spazio per una candidatura terza?

«Certo, sarebbe bello se Silvia Salis volesse partecipare alle primarie. Spero che ci ripensi: le primarie sono uno strumento che in tanti altri casi, penso alla mia Milano, ha prodotto risultati vincenti».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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