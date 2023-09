È morto a 94 anni Mohamed Al Fayed, l’imprenditore egiziano proprietario dei grandi magazzini Harrods e della squadra di calcio del Fulham.

Era padre di Dodi che rimase ucciso il 31 agosto del 1997 insieme a Diana in un incidente stradale a Parigi.

In un comunicato diffuso dal Fulham FC, la sua famiglia ha dichiarato: “La signora Mohamed Al Fayed, i suoi figli e i suoi nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, si è spento pacificamente per vecchiaia mercoledì 30 agosto 2023. Ha goduto di una lunga e soddisfacente vecchiaia circondato dai suoi cari. La famiglia chiede di rispettare la sua privacy in questo momento”.

Mohamed Al-Fayed è stato un imprenditore egiziano nato il 27 gennaio 1929 ad Alessandria in Egitto. Era noto per i suoi interessi commerciali nel Regno Unito, che includevano la proprietà dell’Hôtel Ritz a Parigi e, in precedenza, del grande magazzino Harrods e del Fulham F.C., entrambi a Londra. Al momento della sua morte, la sua ricchezza era stimata in circa 2 miliardi di dollari USA.

Al-Fayed è nato come figlio maggiore di un insegnante di scuola primaria. Ha iniziato la sua carriera imprenditoriale in Egitto, fondando una compagnia di spedizioni prima di trasferire la sede a Genova, Italia. Negli anni ’60, si trasferì in Inghilterra e divenne un consulente finanziario per il Sultano del Brunei. Nel 1979, insieme al fratello Ali, acquistò l’Hotel Ritz di Parigi. L’obiettivo successivo dei Fayed divenne il mitico grande magazzino londinese Harrods, tempio dello shopping mondiale e simbolo del Regno Unito, e nel 1985 i fratelli riuscirono ad aggiudicarsi il negozio di Knightsbridge con un’offerta pubblica di acquisto di 615 milioni di sterline. Ha mantenuto la proprietà del negozio dopo l’ingresso del gruppo Frasers nel mercato pubblico fino al 2010, quando lo ha venduto alla Qatar Holding.

Si è sposato due volte: la prima con Samira Khashoggi dal 1954 al 1956, con cui ha avuto un figlio, Dodi, e la seconda con l’ex modella Heini Wathén nel 1985, con cui ha avuto quattro figli.

Dodi Al-Fayed è noto per la sua relazione con Diana, Principessa del Galles; entrambi sono morti in un incidente d’auto a Parigi nel 1997. Mohamed Al-Fayed è stato una figura controversa, spesso al centro di polemiche e teorie del complotto, soprattutto riguardanti la morte di suo figlio e Diana. Il miliardario infatti ha combattuto una lunga campagna dopo la morte di Dodi e Diana, sostenendo che l’incidente non era stato un incidente e che era stato orchestrato dai servizi di sicurezza britannici. Tuttavia, la polizia francese concluse che si era trattato di un incidente, causato dall’eccesso di velocità e dall’elevato tasso di alcol nel sangue del conducente Henri Paul. Nel 2006, un’inchiesta della polizia metropolitana guidata da Lord Stevens non ha trovato prove a sostegno delle affermazioni sul coinvolgimento dei servizi di sicurezza. Al Fayed divenne amico di Diana grazie alla sua sponsorizzazione di enti di beneficenza e di eventi a cui partecipavano i membri della famiglia reale.