Seconda giornata della fase a gironi che inizia anche per il Gruppo I, che aprirà i battenti di questo turno con la sfida tra Francia e Iraq al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Deschamps e giocatori arrivano a questa gara dopo aver battuto il Senegal all’esordio, dunque tre punti vorrebbero dire sedicesimi di finale. Il Ct dei Blues si prepara a effettuare alcune rotazioni rispetto alla prima giornata, con Barcola che scalpita per la sua prima da titolare ad un Mondiale. Conferme in vista per gli intoccabili Olise e Mbappé.

L’Iraq di Arnold arriva invece a Philadelphia dopo la brutta sconfitta per 4-1 rimediata al primo turno contro la Norvegia. Un risultato pesante, che non ha fatto altro che sottolineare l’alto momento che sta attraversando il calcio scandinavo. Nonostante gli sfavori del pronostico anche per questa partita, gli iracheni vogliono provare a riscattarsi dopo il passo falso all’esordio: missione quasi impossibile, ma lo spirito che la squadra ha mostrato durante le qualificazioni mettono in guardia anche i più forti.

Probabili formazioni

Mister Deschamps dovrebbe agire con Maignan in porta, Koundè, Upamecano, Saliba e Digne davanti a lui. A centrocampo i posti saranno di Rabiot e Koné, con Dembelé, Olise e Barcola più avanti, a supporto di Mbappé. Tra le file dell’Iraq, Graham Arnold dovrebbe partire con Basil Fadhil tra i pali, Hashem, Tahseen, Doski e Ali davanti a lui. In mediana pronti Iqbal e Bayesh, sulle fasce ci sono Jasim e Al-Ammari, davanti Al Hamadi e Hussein. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Koné; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. All: Deschamps

Iraq (4-4-2): Basil Fadhil; Doski, Hashem, Tahseen, Ali; Jasim, Iqbal, Bayesh, Al-Ammari; Al Hamadi, Hussein. All. Arnold

Dove vedere la partita

Il match tra Francia e Iraq sarà visibile esclusivamente su Dazn, su smart tv o tramite le apposite app per smartphone, pc e tablet. Dall’estero sarà possibile collegarsi tramite connessione VPN.

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Riccardo Tombolini