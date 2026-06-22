Appuntamento alle 19:00 italiane al Dallas Stadium di Arlington per l’Argentina di Messi, che questa sera sfiderà l’Austria nella seconda giornata della fase a gironi del Gruppo J di questi Mondiali 2026. I campioni del Mondo in carica arrivano a questa gara forte del successo all’esordio per 3-0 sull’Algeria, partita dove in realtà non sono mancate le polemiche. La Federcalcio algerina ha infatti presentato un ricorso ufficiale alla FIFA per due presunte mancate espulsioni di Messi e Mac Allister, ma ovviamente è andato già tutto in prescrizione. Mister Scaloni è alla ricerca di conferme dai suoi, dato che vengono da cinque successi nelle altrettante uscite effettuate, segnando goal con continuità e dimostrando una forte compattezza difensiva.

Anche l’Austria di Rangnick arriva a questa sfida avendo vinto all’esordio, imponendosi per 3-1 sulla Giordania. Gli austriaci si sono presentati a questa Coppa del Mondo con una squadra compatta, capace di sfruttare le qualità di giocatori come Marcel Sabitzer e Konrad Laimer. Il Ct ha trasformato la squadra in un collettivo difficile da affrontare, con una difesa comandata da Alaba che ha retto bene nella prima sfida. Sia Argentina che Austria si trovano dunque in testa al Girone a punteggio pieno, con i tre punti di stasera che significherebbero sedicesimi di finale per chi dovesse riuscire a conquistarli.

Probabili formazioni

Il Ct argentino Scaloni dovrebbe partire con Emiliano Martinez tra i pali, davanti a lui Medina, Romero, Molina e Lisandro Martinez. A centrocampo pronti Almada, De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister, con l’attacco pesante guidato da Lautaro Martinez e Messi. Rangnick dovrebbe rispondere con Alexander Schlager in porta, Lienhart, Alaba e Mwene a comporre la linea difensiva, Laimer, Sabitzer, Chukwuemeka, Schmid e Xaver Schlager a centrocampo, e Seiwald e Kalajdzic che agiranno da punte. Di seguito lo schieramento delle due squadre:

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Medina, Romero, Li. Martinez, Molina; Almada, Fernandez, Mac Allister, De Paul; La. Martinez, Messi. All. Scaloni

Austria (3-5-2): A. Schlager; Lienhart, Alaba, Mwene; Laimer, Sabitzer, Chukwuemeka, Schmid, X. Schlager; Seiwald, Kalajdzic. All. Rangnick

Dove vedere la partita

La partita sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e su Raiplay, oltre ad essere disponibile dall’estero tramite connessione VPN del tipo Express VPN.

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Riccardo Tombolini