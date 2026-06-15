Sarebbe potuta diventare una bellissima storia d’amore quella tra Mohamed Salah e la Roma, ma purtroppo il matrimonio non s’ha da fare. Secondo il quotidiano Il Romanista, gli agenti del calciatore impegnato in questi giorni nella Coppa del Mondo lo avrebbero proposto alla società capitolina. L’offerta sarebbe stata valutata con attenzione dal club, che alla fine ha deciso di abbandonare a causa dell’elevato ingaggio del campione del Liverpool. L’obiettivo concordato con Gasperini è quello di costruire per la prossima stagione una squadra competitiva ma sostenibile, che rispecchi le possibilità di mercato della Roma, e Salah, purtroppo per i giallorossi, costa troppo, oltre a non avere più quell’età così giovanile sulla quale starebbe puntando la proprietà americana.

La stagione di Salah

L’attaccante egiziano viene da una stagione complicata, dove ha collezionato uno storico di 12 goal in 41 partite e un rapporto sempre più in sgretolamento con il Liverpool e il tecnico Arne Slot. Nonostante l’addio a fine stagione dell’allenatore olandese, anche le strada di Salah sembra dover prendere una direzione diversa da quella della città inglese. Nella sua prima esperienza a Roma, l’egiziano aveva messo a referto 34 goal in due stagioni dal 2015 al 2017 prima di essere ceduto in Inghilterra, dove alla fine è rimasto per dieci anni consacrandosi tra i migliori calciatori della sua generazione. Dopo il costretto rifiuto da parte della Roma, il calciatore il suo entourage vogliono prima pensare al Mondiale, alla fine del quale dovrà essere presa una decisione dal giocatore per la sua prossima squadra di club.

Dove potrebbe andare

Dove giocherà Salah il prossimo anno? A questo punto, la domanda è legittima. La base di partenza è che, nonostante i suoi 34 anni, l’egiziano si sente di essere ancora un giocatore di livello, e il Mondiale può essere l’occasione giusta per dimostrarlo. Mentre il calciatore è impegnato in Messico, Canada e Stati Uniti, il suo entourage è al al lavoro per trovargli quanto prima una squadra che possa garantirgli almeno 12 milioni netti l’anno più bonus, cioè quanto prendeva al Liverpool fino al mese scorso.

Ad oggi, l’unica destinazione che potrebbe garantirgli quella cifra è l’Arabia Saudita, con Al Ittihad e Al Hilal che lo cercano da tempo con la volontà di dare al calcio arabo un campione che possa dargli anche immagine come Cristiano Ronaldo. Allo stato, in Europa non risulta nessuna società in grado di garantire al 34enne un ingaggio così alto. Tramontata l’idea Roma che sembrava essere la prima volontà di Salah e tenendo da parte l’Arabia Saudita, potrebbe essere disposto a trattare anche il Fenerbahce. Nella testa dell’egiziano, oltre a onorare il Mondiale, resta l’idea di rimanere in un calcio di alto livello.

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Riccardo Tombolini