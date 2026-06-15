E’ il giorno dell’esordio della Spagna ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 15 giugno, le furie rosse scenderanno in campo alle 18:00 contro Capo Verde nella prima giornata del girone H, completato da Uruguay e Arabia Saudita. Il match andrà in scena al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Mondiali 2026 oggi in tv, Spagna-Capo Verde: orario e probabili formazioni

La partita tra Spagna e Capo Verde è in programma per oggi alle 18:00. De la Fuente ha svuotato l’infermeria, con le due stelle Yamal e Nico Williams di nuovo a disposizione. Il Ct dovrebbe comunque gestire le forze dei due campioni, che in caso di panchina iniziale saranno sostituiti da Torres e Baena. Chiavi del centrocampo affidate a Rodri, insieme a Fabian Ruiz e Pedri. Bubista si presenta invece a questo impegno con tutto l’organico a disposizione, affidandosi all’attacco composto da Cabral e Livramento, che saranno incessantemente cercati dalle retrovie. Queste, sono le probabili formazioni delle due compagini:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. All. De la Fuente

Capo Verde (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Stopira, Joao Paulo; Pina, Monteiro; Mendes, Jovane Cabral, G. Rodrigues; Livramento. All. Bubista

Mondiali 2026 oggi in tv, Dove vedere Spagna-Capo Verde

Spagna-Capo Verde sarà trasmessa solo in esclusiva su Dazn, in streaming sull’app e sulla piattaforma web del servizio. Se connessi ad internet dalla Spagna però sarà possibile seguire la partita gratis in diretta su RTVE Play previa registrazione con un account gratuito.

Come arrivano le due squadre

La Spagna arriva a questo esordio Mondiale da campione d’Europa in carica, avendo trionfato nei Campionati Europei del 2024. Sotto la gestione del Ct De la Fuente, le furie rosse sono riuscite a ritrovare una continuità che mancava da un po’ per quella che è la loro storia, e sono reduci da dieci partita di fila senza sconfitte, con sette vittorie e tre pareggi. Nell’ultimo test prima di partire alla volta di Messico, Canada e Stati Uniti, l’attuale regina d’Europa ha superato il Perù per tre a uno. Nonostante l’andamento letale nel proprio Campionato Continentale, la Spagna fatica un po’ di più nella Coppa del Mondo dove, dopo la vittoria del 2010, ha ottenuto tre cocenti eliminazioni, una ai gironi nel 2014, due agli ottavi nel 2018 e nel 2022. Gli iberici vogliono cancellare i passi falsi delle ultime edizioni e dare adito alle voci che li vogliono come tra i favoriti alla vittoria finale.

Capo Verde approda al Mondiale americano avendo compiuto un autentico miracolo nelle qualificazioni della zona africana, dove è riuscita ad arrivare davanti ad un colosso come il Camerun. La squadra di Bubista non ha alcuna intenzione di fare da comparsa a questa Coppa del Mondo, oltre ad attraversare un buonissimo momento di forma, certificato da tre vittorie consecutive in altrettante uscite. Nei test amichevoli verso il Mondiale, gli africani hanno superato prima la Serbia con un netto tre a zero a fine maggio, per poi replicare lo stesso punteggio contro Bermuda a giugno. Sicuramente la sfida contro la Spagna sarà per Capo Verde la più proibitiva del girone, motivo per cui faranno sicuramente leva sugli altri due incontri contro Uruguay e Arabia Saudita per strappare uno storico pass per gli ottavi di finale.

Mondiali 2026 oggi in tv, tutte le partite

Oltre alla Spagna, il programma del giorno prevede anche Belgio Egitto del girone G alle 21:00. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Nella notte poi Uruguay-Arabia Saudita, con calcio d’inizio alle 00:00 (esclusiva Dazn) mentre alle 03:00 della notte sarà la volta di Iran-Nuova Zelanda (esclusiva Dazn).

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Riccardo Tombolini