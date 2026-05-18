Il sistema energetico globale sta vivendo una trasformazione tettonica, e l’Africa occidentale è balzata al centro delle rotte strategiche come nuovo baricentro del Gas Naturale Liquefatto (GNL), offrendo all’Europa una sponda decisiva per superare le vecchie dipendenze. Il bacino MSGBC, che unisce Mauritania, Senegal, Gambia e Guinea, è diventato il palcoscenico del progetto Greater Tortue Ahmeyim (GTA), una frontiera industriale senza precedenti dove la tecnologia energetica opera a profondità marine record per trasformare Dakar e Nouakchott in esportatori globali. Mentre la crisi nel Mar Rosso e le tensioni nello Stretto di Hormuz rendono vulnerabili i flussi dal Medio Oriente, il GNL africano emerge come il “sollievo di Parigi”, una riserva di stabilità che ha permesso alla Francia di riconfigurare la propria influenza nella regione. Dopo il parziale arretramento militare dal Sahel, Parigi ha saputo reinventarsi attraverso una partnership industriale soft, agendo da ponte tra le risorse africane e il mercato unico europeo. Il forum Invest in African Energy, svoltosi nella Capitale francese, ha sancito questo ruolo: Parigi non è più solo una ex potenza coloniale, ma l’hub finanziario dove si firmano i contratti a lungo termine che garantiranno la stabilità economica del continente.

In questo scacchiere, TotalEnergies si muove come un vero “market maker” globale, non limitandosi all’estrazione ma gestendo la logistica e la flessibilità dei volumi, supportata da una proiezione di sicurezza garantita dalla Marina Nazionale francese nel Golfo di Guinea. Tuttavia, per il Senegal del primo ministro Ousmane Sonko e per la Mauritania, la sfida è evitare la “maledizione delle risorse”. I dati del 2026 mostrano un’espansione verticale del PIL, con l’Italia che ha registrato un balzo record nelle importazioni energetiche dal Senegal, ma il nodo resta la destinazione della ricchezza. Le leadership locali premono affinché almeno il 25% della produzione resti nei mercati interni per alimentare l’industria locale e finanziare la transizione verso l’idrogeno verde, evitando che il GNL diventi l’ennesima forma di asimmetria coloniale.

La sicurezza delle infrastrutture offshore, minacciata da potenziali instabilità regionali, vede la Francia protagonista di una protezione che è tanto militare quanto economica, assicurando che i rigassificatori galleggianti continuino a pompare energia verso Nord. Mentre il progetto GTA entra nella sua fase di piena operatività con l’obiettivo di superare i 10 milioni di tonnellate annue, l’Europa osserva con sollievo una diversificazione che riduce il peso dei fornitori russi e qatarioti, ma per Dakar e Nouakchott la partita è politica: trasformare il gas in sviluppo duraturo prima che l’era degli idrocarburi volga al termine. Parigi, nel frattempo, ha blindato la sua rilevanza, dimostrando che il controllo delle rotte energetiche e dei flussi finanziari è oggi più efficace delle vecchie basi militari. Questa nuova corsa all’oro azzurro nell’Atlantico non è solo una questione di metri cubi, ma il segnale di un nuovo ordine in cui l’Africa occidentale smette di essere periferia per diventare il motore di un’Europa affamata di sicurezza.

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Domenico Letizia