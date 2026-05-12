La guerra dei droni tra Ucraina e Russia è entrata in una nuova fase: non più soltanto il Donbass, la Crimea o le raffinerie russe, ma l’intero spazio geopolitico europeo. L’episodio di Rezekne, in Lettonia, dove il 7 maggio due droni sospetti sono precipitati vicino al confine russo, rappresenta qualcosa di più di un incidente tecnico. È il segnale che il conflitto sta stressando i limiti politici e militari della NATO nel quadrante baltico.

Il punto essenziale, però, va chiarito subito: non esiste alcuna prova che un drone ucraino abbia colpito il treno Riga-Daugavpils, come sostenuto dalla propaganda circolata online. Quel video mostrava un incendio ferroviario precedente, attribuito a un guasto tecnico. Separare i fatti dalla disinformazione è decisivo, perché la guerra contemporanea si combatte ormai su tre livelli simultanei: militare, elettronico e narrativo. I fatti verificati sono altri. Uno dei droni caduti in territorio lettone ha danneggiato quattro serbatoi vuoti presso un deposito petrolifero a Rezekne, senza provocare vittime. Materialmente, un episodio limitato. Strategicamente, invece, un campanello d’allarme enorme. Il Baltico è oggi il punto più delicato dell’architettura di sicurezza europea. In pochi chilometri convivono Russia, Stati baltici, Finlandia e infrastrutture energetiche decisive per Mosca. Le rotte dei droni diretti verso Primorsk o verso altri asset petroliferi russi attraversano uno spazio saturo di radar, jamming elettronico, disturbi GPS e sensibilità politica estrema. Basta una deviazione, un errore di navigazione o un’interferenza per trasformare un’operazione contro la Russia in un incidente NATO.

È qui che emerge il vero dilemma strategico dell’Occidente. L’Ucraina ha piena legittimità nel colpire le infrastrutture energetiche russe che finanziano l’aggressione di Vladimir Putin. Le raffinerie, i terminali petroliferi e la cosiddetta shadow fleet rappresentano parte integrante della macchina bellica del Cremlino. Kyiv sta applicando una logica di guerra economica coerente con il diritto alla difesa riconosciuto dall’ordinamento internazionale. Ma più aumenta la profondità degli strike, più cresce il rischio di spillover verso i Paesi alleati. Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania sostengono convintamente l’Ucraina, e lo fanno perché conoscono la natura neo-imperiale della minaccia russa. Tuttavia, nessun governo democratico può accettare la normalizzazione di sconfinamenti nel proprio spazio aereo. La questione è soprattutto operativa. Intercettare un drone vicino al confine russo non è semplice. Un UAV di piccole dimensioni, a bassa quota e con firma radar ridotta obbliga a decisioni rapidissime: abbatterlo, disturbarlo elettronicamente o monitorarlo? Ogni scelta contiene un rischio politico. Mosca potrebbe usare qualsiasi ingaggio come prova della “partecipazione diretta” NATO alla guerra. Per questo il caso Rezekne va letto come uno stress test dell’Alleanza Atlantica. La risposta baltica è stata immediata: rafforzamento della difesa anti-drone, maggiore coordinamento NATO e incremento dell’allerta civile nelle aree di frontiera. È una reazione razionale. Gli alleati orientali sanno che la deterrenza moderna non passa più soltanto dai carri armati o dai caccia, ma dalla capacità di gestire minacce ibride diffuse, economiche e persistenti.

Il rischio maggiore, infatti, non è il danno materiale immediato. È l’effetto cumulativo. Se questi episodi diventassero ricorrenti, potrebbero produrre una pressione politica crescente sui governi europei e alimentare campagne di propaganda russe tese a dividere il fronte occidentale. Ed è precisamente questo l’obiettivo strategico del Cremlino: non vincere militarmente contro la NATO, ma logorarne la coesione politica.

La Russia ha tutto l’interesse a enfatizzare ogni incidente, ogni deviazione e ogni ambiguità. In un ambiente dominato dalla guerra elettronica, persino il jamming russo potrebbe contribuire a far perdere rotta ai droni ucraini, salvo poi usare il successivo crash come arma informativa contro Kyiv e contro l’Alleanza. Non esistono prove definitive in questo senso, ma la logica della guerra ibrida rende questa ipotesi tutt’altro che implausibile. L’Europa deve quindi evitare due errori speculari: minimizzare il problema oppure trasformarlo in una crisi politica artificiale. Servono sangue freddo, capacità tecnologica e coordinamento strategico. La soluzione non è limitare il diritto ucraino a colpire obiettivi militari russi. Sarebbe un regalo geopolitico a Putin. La soluzione è costruire una vera architettura europea counter-UAS: sensori distribuiti, interoperabilità NATO, intelligence condivisa e protocolli di deconfliction con Kyiv.

Da questo punto di vista, il caso Rezekne dimostra anche un’altra verità spesso rimossa nel dibattito europeo: la sicurezza continentale dipende sempre di più dall’integrazione strategica euro-atlantica. Senza il sostegno americano, senza la deterrenza NATO e senza una postura occidentale credibile, il Baltico diventerebbe immediatamente il punto più vulnerabile dell’intero sistema europeo. La guerra dei droni ci dice dunque una cosa semplice: il confine della guerra non coincide più con il confine geografico dei belligeranti. Oggi il vero fronte è la resilienza politica dell’Occidente.

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Riccardo Renzi