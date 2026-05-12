Garlasco. Il nome della cittadina in provincia di Pavia è entrato da mesi, quasi ossessivamente, nel lessico quotidiano degli italiani. Né poteva essere altrimenti, considerato che l’informazione scritta e televisiva ha trasformato il delitto di Chiara Poggi in un caso mediatico permanente. Attorno a quella tragedia ruotano tre famiglie segnate per sempre: i Poggi, gli Stasi e i Sempio. La vittima, il condannato e il nuovo sospettato indicato dall’opinione pubblica prima ancora che dalla giustizia.

Garlasco, quando gli italiani mostrano il loro lato peggiore

Il caso Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio, continua a essere seguito in modo ossessivo e morboso. E gli italiani, ancora una volta, sembrano mostrare il lato peggiore del proprio carattere civile: curiosità malsana, voyeurismo mediatico, provincialismo mai sopito. È l’“Italietta” che riaffiora puntualmente davanti ai grandi fatti di cronaca nera. Chi non ricorda il caso di Avetrana e l’assassinio di Sarah Scazzi? Anche lì un dramma consumato dentro le mura domestiche, tra parenti, sospetti, confessioni e sentenze. Per mesi televisioni, giornali e talk show trasformarono quella tragedia in uno spettacolo continuo. Si arrivò persino ai pellegrinaggi davanti alla casa del delitto. E, come se non bastasse, ne è stata tratta anche una serie televisiva. Per fortuna, Garlasco non ha replicato fino in fondo quel rito macabro del turismo dell’orrore. Ma il confine tra cronaca e spettacolarizzazione appare sempre più labile. Attorno al caso emerge ormai di tutto: indiscrezioni, sospetti, ricostruzioni fantasiose, presunti retroscena, persino ipotesi di corruzione che coinvolgerebbero ambienti giudiziari e investigativi. Un vortice che rischia di travolgere ogni prudenza e ogni senso del limite.

La vita privata di Chiara Poggi è stata sezionata nei dettagli più intimi

I mass media, in molti casi, hanno guazzato nel dolore altrui. La vita privata di Chiara Poggi è stata sezionata nei dettagli più intimi; Alberto Stasi, già condannato e detenuto per anni, è stato al centro di una campagna mediatica feroce; Andrea Sempio, a sua volta, viene oggi esposto alla pubblica gogna come nuovo possibile colpevole, quasi che ogni caso irrisolto abbia bisogno di un volto da offrire all’opinione pubblica. Sembra quasi impossibile, nel dibattito pubblico italiano, mettere in discussione una verità giudiziaria senza costruirne immediatamente un’altra. Come se l’assoluzione morale di uno imponesse automaticamente la condanna preventiva di un altro. In tutto questo, resta il dolore composto della famiglia Poggi, che continua a indicare in Stasi l’assassino della figlia. Una posizione comprensibile sul piano umano, ma che alimenta ulteriormente uno scontro pubblico ormai degenerato. Il rischio è che il caso Garlasco finisca per trasformarsi definitivamente in ciò che non dovrebbe mai essere: non più la ricerca della verità sulla morte di Chiara Poggi, ma una rappresentazione continua, sospesa tra dramma e farsa, nella quale il dolore reale di tre famiglie viene oscurato dalla macchina del sensazionalismo.

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Biagio Marzo