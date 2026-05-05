Il primo treno merci arrivato nel 2025 da Xi’an all’Aprin Dry Port, alle porte di Teheran, non è solo una notizia commerciale. È un segnale politico. E come spesso accade nella nuova fase della globalizzazione competitiva, le infrastrutture contano quanto – se non più – delle dichiarazioni ufficiali. Ridurre tutto a una “fortezza sanzionatoria” costruita da Pechino sarebbe fuorviante. La realtà è più sofisticata: il corridoio ferroviario Cina-Iran rappresenta una forma di resilienza strategica, non un’immunità. È una polizza assicurativa, non un bunker. Il dato di partenza è concreto. Il collegamento ferroviario diretto riduce i tempi di trasporto a circa 15 giorni, contro i 30-40 della rotta marittima. Un vantaggio significativo, soprattutto per merci a medio-alto valore o sensibili ai tempi. Ma non sufficiente a sostituire il mare, che resta imbattibile per capacità e costi.

La vera posta in gioco, dunque, non è la velocità: è la diversificazione. In un mondo in cui gli stretti di Malacca e Hormuz, insieme alla centralità del dollaro e al dominio navale statunitense, rappresentano punti di pressione strategica, costruire alternative terrestri significa ridurre vulnerabilità. Non eliminarle, ma renderle meno lineari, meno prevedibili, più costose da sfruttare. Pechino lo ha capito da tempo. Non sta abbandonando il mare – sarebbe economicamente suicida – ma sta ampliando le opzioni. La logica è chiara: se non puoi evitare il rischio, distribuiscilo. Il corridoio attraverso Kazakistan e Turkmenistan fino all’Iran rientra perfettamente in questa strategia. Teheran, dal canto suo, trasforma una condizione di isolamento in opportunità. La sua geografia – ponte tra Asia Centrale, Medio Oriente e accesso al Golfo – torna ad avere un valore sistemico. Non basta a neutralizzare le sanzioni occidentali, ma consente di aggirarne parzialmente gli effetti, offrendo sbocchi alternativi e rafforzando la propria rilevanza negoziale. Qui entra in gioco la dimensione finanziaria. Il commercio lungo questa direttrice tende a utilizzare yuan, compensazioni bilaterali o forme di baratto. Non è un sistema invisibile: è semplicemente meno dipendente dal circuito dollaro-centrico. Questo riduce l’efficacia di una singola leva di pressione, ma introduce nuove inefficienze e opacità. In altre parole, si guadagna in autonomia, si perde in trasparenza.

Anche dal punto di vista logistico, il quadro è meno lineare di quanto suggerisca la retorica. Aprin non è un porto marittimo, ma un dry port: un nodo intermodale interno che richiede connessioni efficienti con ferrovia, strada e infrastrutture doganali. La sua efficacia dipenderà da investimenti, interoperabilità e stabilità politica. Senza questi elementi, il corridoio resterà episodico. Ed è proprio la regolarità la variabile decisiva. Un treno simbolico non cambia gli equilibri globali. Una rete stabile di convogli settimanali, integrata con sistemi logistici e finanziari alternativi, sì. La differenza tra propaganda e strategia passa tutta da qui. Per l’Occidente – e per l’Europa in particolare – la tentazione di liquidare queste iniziative come marginali sarebbe un errore. Non siamo di fronte a un’alternativa al sistema globale esistente, ma a un suo progressivo adattamento. Le potenze revisioniste non stanno distruggendo l’ordine attuale: lo stanno aggirando, pezzo per pezzo. La risposta non può essere nostalgica né ideologica. Serve realismo. Gli Stati Uniti manterranno a lungo un vantaggio nel dominio navale e finanziario, ma dovranno fare i conti con una crescente frammentazione delle rotte e dei sistemi di pagamento. L’Europa, invece, rischia di restare spettatrice se non investe in proprie infrastrutture strategiche e in una politica estera coerente.

Il corridoio Cina-Iran, in questo senso, è un campanello d’allarme. Non perché rivoluzioni il commercio globale, ma perché segnala una tendenza: la costruzione di un mondo più ridondante, meno centralizzato, più difficile da controllare. Non è la fine delle sanzioni. È la fine della loro onnipotenza. E in geopolitica, spesso, è da questi dettagli apparentemente tecnici che passano i veri cambiamenti di potere.

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Riccardo Renzi