L’ultima puntata di “Dario Quaglia Investigates”, intitolata “Chiara Poggi – Chiara Ingrosso: un fiume in piena”, si è trasformata in una maratona di accuse, repliche e contrattacchi sul caso Garlasco e sul controverso esposto depositato dalla giornalista Chiara Ingrosso. La serata televisiva di ieri ha mostrato, forse più di qualsiasi altro momento degli ultimi mesi, quanto il delitto di Chiara Poggi sia ormai diventato anche una guerra mediatica permanente, combattuta non solo nei talk show, ma anche nelle dirette streaming e sui social.

Il punto centrale della polemica riguarda l’esposto presentato da Chiara Ingrosso alla Procura generale di Milano. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, il documento riguarderebbe presunte dinamiche relazionali comunicative tra alcuni protagonisti mediatici del caso Garlasco e ambienti televisivi che seguono l’inchiesta. Nella diretta di Dario Quaglia, Ingrosso ha contestato duramente la narrazione fatta da alcune trasmissioni televisive, accusate, secondo lei, di aver travisato completamente il contenuto dell’esposto trasformandolo in una vicenda personale o scandalistica. “Hanno dato più risalto loro al mio esposto di quanto ne abbia dato io stessa”, ha dichiarato la giornalista durante la trasmissione, sostenendo di essere stata trasformata mediaticamente “in una millantatrice o in una persona da ridicolizzare”.

Secondo Ingrosso, il cuore dell’esposto non riguarderebbe “cene private” o registrazioni clandestine di colleghi, ma presunti rapporti e dinamiche tra alcuni professionisti dell’informazione e protagonisti del racconto televisivo del caso Garlasco. La querelle è esplosa soprattutto dopo alcuni interventi televisivi nei programmi dedicati al caso. Durante la diretta streaming, Ingrosso ha puntato il dito contro il modo in cui alcuni conduttori avrebbero gestito la vicenda: “Quando si conduce si deve avere un atteggiamento imparziale e rispettoso delle persone che in quel momento non ci sono”. Nel mirino della giornalista sono finiti i riferimenti fatti in tv a presunte registrazioni e rapporti personali. In particolare, Ingrosso ha sostenuto che alcune ricostruzioni sarebbero state diffuse senza che venisse realmente verificato il contenuto dell’esposto.

Dall’altra parte, nelle trasmissioni televisive che hanno affrontato il tema, si è parlato della correttezza delle modalità con cui l’esposto sarebbe stato costruito e delle eventuali implicazioni legate alla raccolta di conversazioni o messaggi. Il risultato è stato un vero “ping pong” mediatico fatto di accuse reciproche, sospetti e ricostruzioni opposte. Nella lunga maratona streaming del canale di Dario Quaglia, diversi ospiti hanno parlato apertamente di una fusione pericolosa tra informazione televisiva e indagine giudiziaria. Monica Demma ha dichiarato: “Se hai prove granitiche non hai bisogno di continue conferme”. Secondo la consulente legale, alcune recenti convocazioni investigative rischierebbero di assumere una dimensione più mediatica che processuale. Nella diretta si è parlato a lungo anche del ruolo dei telegiornali e dei talk show nella costruzione dell’opinione pubblica sul caso Garlasco. Chiara Ingrosso ha accusato parte dell’informazione di aver creato un racconto già orientato verso la colpevolezza di Andrea Sempio: “Il DNA di Sempio viene raccontato come una certezza assoluta quando invece si parla di un profilo contestato”.

Durante la diretta streaming, gli ospiti di Quaglia hanno interpretato alcune ricostruzioni televisive come tentativi di delegittimazione personale nei confronti di Chiara Ingrosso. La giornalista ha parlato apertamente di una macchina del fango: “Se fosse stata un’altra persona più fragile al posto mio sarebbe finita distrutta”. Quello emerso ieri sera è il ritratto di un caso giudiziario ormai diventato anche un gigantesco fenomeno mediatico. Da una parte ci sono i programmi televisivi tradizionali, che continuano a seguire ogni sviluppo dell’inchiesta con ospiti, consulenti e avvocati. Dall’altra c’è un ecosistema parallelo fatto di dirette web, creator, giornalisti indipendenti e community online che contestano apertamente il racconto dei grandi media. Il risultato è un clima sempre più polarizzato, dove ogni nuova notizia genera immediatamente schieramenti contrapposti. Nel corso della diretta streaming sono state lanciate accuse molto pesanti contro alcune modalità narrative adottate dalla televisione italiana. Allo stesso tempo, nei programmi tv si è discusso della correttezza dell’operato di chi ha presentato l’esposto e delle implicazioni legate alla diffusione di audio, messaggi e conversazioni.

Al centro del dibattito resta però la questione principale: il rapporto tra informazione e giustizia. Molti interventi nella diretta di Quaglia hanno insistito sul rischio di processi mediatici anticipati, soprattutto nei confronti di Andrea Sempio. Secondo alcuni ospiti, il racconto televisivo starebbe creando nell’opinione pubblica una percezione di colpevolezza ancora prima di eventuali sviluppi processuali definitivi. Altri, invece, sostengono che il giornalismo abbia il dovere di raccontare tutti gli elementi emersi dall’indagine, comprese piste alternative, consulenze tecniche e contraddizioni investigative. Nel frattempo il caso Garlasco continua a occupare ore di trasmissioni televisive, streaming e dibattiti social, confermandosi uno dei più controversi e mediaticamente esplosivi della cronaca italiana contemporanea. E la sensazione, dopo la notte di ieri, è che lo scontro tra procure mediatiche, tv e protagonisti del racconto sia appena cominciato.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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