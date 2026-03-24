L’attacco iraniano contro la base della RAF Akrotiri segna un passaggio delicato: il conflitto mediorientale non è più confinato, ma lambisce direttamente lo spazio europeo. Anche senza vittime, il valore simbolico e strategico dell’azione è evidente. Colpire un’infrastruttura militare britannica su suolo cipriota significa mandare un messaggio all’intero Occidente: nessun avamposto è più periferico. L’Europa, troppo a lungo spettatrice, è ora chiamata a riconoscere la propria esposizione diretta.

Dal punto di vista del diritto, il caso presenta una complessità significativa. Il riferimento immediato è all’articolo 42, paragrafo 7 del Trattato di Lisbona, che prevede una clausola di difesa reciproca tra Stati membri. Tuttavia, la base colpita è territorio britannico, dunque formalmente esterno all’Unione. Parallelamente, la Nato potrebbe attivare l’articolo 5, ma la natura limitata dell’attacco rende improbabile una risposta collettiva armata. Più realistico è il ricorso all’articolo 4, che consente consultazioni tra alleati in caso di minaccia. Resta poi la clausola di solidarietà europea (art. 222 TFUE), che offre uno strumento flessibile ma politicamente ancora poco utilizzato. Il risultato è un quadro normativo ricco ma frammentato, che riflette l’incompiutezza della difesa europea.

La posizione di Cipro è paradigmatica. Stato membro dell’Ue ma non della Nato, l’isola rappresenta una cerniera strategica tra Europa e Medio Oriente. La presenza delle basi britanniche la rende, di fatto, una piattaforma operativa occidentale. Non sorprende quindi che Teheran abbia scelto proprio questo obiettivo, anche in risposta al sostegno occidentale a Israele. L’attacco si inserisce in una logica di deterrenza asimmetrica, ma produce un effetto collaterale: rafforza la necessità di una risposta europea coordinata. Le dichiarazioni di Emmanuel Macron (“Quando Cipro è attaccata, è l’Europa ad essere attaccata”) colgono il punto politico essenziale. L’Unione non può più permettersi ambiguità. L’invio di assetti navali e sistemi di difesa da parte di diversi Paesi europei indica un primo passo verso una difesa comune de facto, anche se non formalizzata. In questo quadro si inserisce il rafforzamento della missione Aspides, cruciale per la tutela delle rotte commerciali.

Sotto il profilo del diritto internazionale, l’attacco solleva questioni rilevanti. Colpire una base militare può rientrare nella logica del conflitto armato, ma resta vincolato ai princìpi di proporzionalità e distinzione sanciti dalle Convenzioni di Ginevra. Se l’azione iraniana dovesse estendersi a obiettivi civili o a infrastrutture critiche non militari, si configurerebbero violazioni gravi del diritto umanitario. L’Occidente, in questo senso, ha il dovere di mantenere una linea ferma: difesa della legalità internazionale e protezione dei civili. L’ingresso della Turchia con il dispiegamento di F-16 nel nord di Cipro aggiunge un ulteriore livello di complessità. Ankara agisce formalmente in chiave difensiva, ma riafferma al contempo le proprie ambizioni nell’area. Questo dimostra come ogni crisi nel Mediterraneo orientale rischi di riattivare tensioni latenti, rendendo ancora più urgente una presenza europea credibile e autonoma. L’attacco ad Akrotiri non impone una risposta bellica, ma una scelta politica chiara. L’Europa deve rafforzare la propria integrazione nella sicurezza, superando le ambiguità tra sovranità nazionale e difesa comune.

Sostenere l’Ucraina, garantire la sicurezza di Israele e contenere le destabilizzazioni iraniane non sono dossier separati: fanno parte di un’unica sfida sistemica. Una sfida che richiede coerenza, investimenti e visione. Se l’Unione saprà trasformare questa crisi in un’occasione di rafforzamento istituzionale, allora Akrotiri non sarà ricordata come una vulnerabilità, ma come un punto di svolta.

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Riccardo Renzi