Secondo giorno di Coppa del Mondo. Dopo le vittorie di ieri sera del Messico sul Sudafrica e quella di stanotte della Corea del Sud sulla Repubblica Ceca, oggi è il turno di Canada-Bosnia Erzegovina, che si giocherà al Toronto Stadium. La Nazionale Canadese avrà dalla sua parte il caloroso tifo di casa, ma dovrà vedersela contro una Bosnia sulle ali dell’entusiasmo che arriva a questo Mondiale avendo staccato il pass in extremis ai playoff contro l’Italia.

Probabili formazioni

Sia il Canada che la Bosnia si apprestano a giocare con un 4-4-2, con i padroni di casa che saranno guidati dalla punta bianconera Jonathan David e dall’ex Inter Buchanan, con l’unico grande dubbio che riguarda l’impiego di Alphonso Davies, non al meglio. Tra i bosniaci spazio agli “italiani” Muharemovic e Kolasinac. L’eterno Dzeko scalpita per partire dall’inizio, ma deve guardarsi dalla concorrenza di Alajbegovic.

Canada (4-4-2): Crepeau; Cornelius, Fougerolles, Laryea, Johnston; Kone, Eustaquio, Millar, Buchanan; David, Larin. All. Marsch

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Muharemovic, Dedic, Kolasinac, Katic; Memic, Basic, Thairovic, Bajraktarevic; Demirovic, Dzeko. All: Barbarez

Dove vedere la partita e a che ora

Il match tra Canada e Bosnia Erzegovina, valida per la prima giornata del girone B dei Mondiali, sarà trasmessa normalmente da Dazn, ma sarà disponibile anche in chiaro su Rai 1 e visibile in diretta streaming gratis su Raiplay. Partita in onda alle 21:00, ora italiana

Curiosità

La Bosnia torna a presenziare al Mondiale a distanza di 12 anni dalla prima e ultima partecipazione della loro storia, in Brasile nel 2014. Non esistono dunque precedenti ufficiali tra bosniaci e canadesi, ciò rende dunque l’incrocio di stasera il primo in assoluto.

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Riccardo Tombolini