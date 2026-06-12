Dieci anni per sancire la sua innocenza. Dieci anni per stabilire che l’accusa di estorsione, poi riqualificata in violenza privata, non reggeva. Dieci anni per scrivere nero su bianco che l’avvocato, anzi ex, Giuseppe Arnone, per decenni leader di Legambiente ad Agrigento e personaggio di primo piano dell’ambientalismo italiano, simbolo della legalità per alcuni, rompiscatole patentato per altri, in carcere per quell’ipotesi di reato non ci sarebbe mai dovuto finire. Eppure Arnone, bandiera dell’anti abusivismo, militante di sinistra ed esponente del Pd prima della rottura, più volte candidato a sindaco di Agrigento e sempre sconfitto, dietro le sbarre ci è finito eccome. Ingiustamente.

L’ex avvocato Giuseppe Arnone non doveva andare in carcere

Pochi giorni fa, infatti, il Tribunale di Agrigento lo ha assolto. Sentenza che ad Arnone è stata notificata in carcere, dove si trova per un cumulo di condanne per diffamazione e calunnia. Già, perché l’ex avvocato, nel frattempo radiato dall’albo, di accuse, a volte vere, a volte clamorosamente fallaci, non ne ha risparmiate a nessuno, dai magistrati ai politici, fino ai giornalisti. Ma, al netto di tutto ciò, quella a suo carico, che più di ogni altra gli è costata l’infamia, si è sciolta come neve al sole. Arnone venne arrestato dalla Squadra Mobile di Agrigento il 12 novembre del 2016 in flagranza di reato.

Arnone e quei 50 mila euro

O meglio, in quella che appariva tale, sorpreso mentre chiedeva a una collega avvocato 50mila euro, promettendo in cambio che non avrebbe alzato clamore mediatico su una vicenda giudiziaria in cui la stessa collega era implicata con l’accusa di irregolarità nei confronti di alcuni clienti, poi difesi dallo stesso Arnone. La donna, sentitasi ricattata, questa la tesi accusatoria, si era rivolta alla polizia. E quando Arnone le chiese un incontro, gli uomini della Squadra Mobile, appostati nella stanza adiacente, intervennero al momento del pagamento della prima delle due rate che Arnone avrebbe dovuto incassare, sequestrando due assegni da 14mila euro emessi dalla collega in suo favore.

Fin da subito l’avvocato difensore di Arnone, Arnaldo Faro, spiegò che le cose non erano come potevano sembrare: “Abbiamo prodotto una serie di documenti – disse – ed è in corso la verbalizzazione dell’acquisizione dei documenti che, a mio modo di vedere, dimostrano l’estraneità dell’avvocato Arnone. È una vicenda molto inquietante”. Al contrario, per i pm agrigentini l’accusa era più che solida: “L’arresto in flagranza di reato – scrissero in una nota – è stato preceduto da una pregnante e rilevante attività di intercettazione di comunicazioni e seguito dall’acquisizione di robuste prove testimoniali a riscontro”. Per i pm, “dalle prove fin qui raccolte (…) emerge che il contratto di transazione esibito dalla difesa dell’indagato è documento artatamente predisposto dallo stesso indagato che ha agito senza espresso mandato della parte rappresentata, a fini di esclusivo illecito arricchimento privato e tenendo la persona offesa sotto il ricatto di una campagna mediatica che ne avrebbe irrimediabilmente distrutto la vita privata e professionale”. In attesa del processo, Arnone, dopo tre settimane dietro le sbarre, venne scarcerato su disposizione del Tribunale del Riesame, per il quale il reato di estorsione non era provato. Decisione confermata dalla Cassazione, che respinse il ricorso della procura. Fu a quel punto che i pm riqualificarono l’accusa in violenza privata. Il 3 giugno scorso Arnone è stato assolto. Dopo un’attesa lunga dieci anni.

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Luca Rocca