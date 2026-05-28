Diciamolo chiaramente: guardare oggi all’Intelligenza Artificiale con diffidenza o sognare di frenarne lo sviluppo è un vicolo cieco. In nome dell’innovazione, l’IA non deve essere percepita come una minaccia da cui difendersi, bensì come un formidabile strumento di ausilio, ormai quasi essenziale per progredire. E proprio perché parliamo di una potenza immensa, serve una bussola solida. È qui che l’enciclica di Papa Leone XIV, “Magnifica Humanitas”, si rivela illuminante: non un freno all’innovazione, ma un richiamo a mantenere l’uomo al centro. Il Pontefice critica il “paradigma tecnocratico” che riduce tutto a efficienza e profitto, una deriva che rischia di svuotare di significato il progresso stesso. È importante riflettere sul fatto che la macchina ottimizza, ma solo l’uomo comprende. L’IA è priva di una vera coscienza morale, non può giudicare il bene e il male, né assumersi il peso delle conseguenze. Siamo pronti ad affidare alle macchine la velocità del calcolo, ma non potremo mai cedere loro il fardello delle implicazioni e il peso etico di un errore.

C’è poi un’illusione pericolosa da sfatare: quella secondo cui i dati e gli algoritmi siano specchi di assoluta oggettività. L’enciclica ci ricorda che l’IA non è affatto moralmente neutra, poiché le sue risposte riflettono inevitabilmente i parametri di chi l’ha progettata e addestrata. Credere alla favola di una tecnologia “imparziale” significa rinunciare a pensare. Per salvaguardare il valore di questa tecnologia, l’appello del Papa è quello di “disarmare l’IA”, e cioè di sottrarla alla logica della competizione armata, economica e cognitiva per neutralizzare la carica distruttiva e di dominio che questa tecnologia assume quando viene lasciata nelle mani di logiche puramente competitive o predatorie.

Uno dei passaggi più forti dell’enciclica lancia un monito cruciale: “Non serve un’IA più morale, se questa morale è decisa da pochi”. Ecco perché serve un codice etico condiviso che nasca da un dibattito pubblico, trasparente e transnazionale, e diventi un’infrastruttura democratica che impedisca le manipolazioni e garantisca la giustizia sociale e la solidarietà tra i popoli. L’enciclica ci invita a vivere la rivoluzione digitale non con rassegnazione o timore, ma con un ottimismo responsabile. La tecnologia ha il compito di sollevarci dalle mansioni più logoranti, di aprirci nuove strade e di rendere la società più efficiente, ma il fine ultimo deve restare il benessere integrale dell’individuo, la sua dignità e i suoi diritti. Sta alla nostra politica e alla nostra coscienza decidere se usare la potenza dell’IA per innalzare nuove torri di dominio o se trasformarla nel più grande alleato del progresso umano, dove la macchina lavora e l’uomo guida, custodendo ciò che ci rende unici: la nostra magnifica umanità.

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Lorenzo Corazza