Grandi difficoltà sotto il caldo di Parigi per Jannik Sinner ha che nel corso del terzo set del match contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo (numero 56, fratello minore di Francisco), valido per il secondo turno del Roland Garros, ha accusato un lieve malore. L’azzurro, dopo aver conquistato facilmente i primi due set (6-3, 6-2), si è fermato sul punteggio di 5-4 e 0-40 in favore dell’avversario.

Sinner si sente male al Roland Garros: “Devo vomitare”

Il numero uno al mondo, dopo aver perso qualche punto, si è dovuto improvvisamente fermare spiegando: «Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare». A quel punto ha richiesto l’intervento medico usufruendo del medical time-out e si è diretto negli spogliatoi. Problemi fisici che sembrano essere riconducibili non solo a crampi. Dopo alcuni minuti, però, è rientrato regolarmente in campo per proseguire l’incontro in condizioni assai precarie.

Sinner ha perso il terzo set (7-5) e nel quarto a mala pena riesce a reggersi in piedi in campo. Cerúndolo ha vinto facilmente il quarto set con il punteggio di 6-1 in appena 37 minuti di gioco.

Sinner ko nel terzo e quarto set: non riesce a tenere lo scambio

Sinner nell’ultimo mese e mezzo ha riposato soltanto la scorsa settimana, dopo la vittoria nei master di Roma e Madrid. Più in generale negli ultimi mesi è stato quasi sempre in campo, trionfando in tutti i cinque master 1000 in programma dopo gli Australian Open dello scorso gennaio. Già a Roma,

Il suo fisico appare provato anche dal gran caldo che in questi giorni fa a Parigi, con la sfida iniziata poco prima delle 13 sotto un sole cocente. Sinner non è l’unico tennista ad accusare malori in questa prima settimana del Roland Garros. Ieri Mensik è collassato in campo.

Nel corso del quarto set il numero uno della classifica Atp non riesce a tenere lo scambio: gioca praticamente da fermo sfruttando il breve intervallo tra un cambio di campo e l’altro dove con un mini ventilatore prova a ottenere un po’ di refrigerio.

E’ iniziato il quinto set con Sinner sempre in difficoltà ma leggermente più reattivo anche se, pronti via, l’argentino riesce subito a strappargli il servizio. Dopo quattro game conduce 4-0 con l’altoatesino che prova a rientrare nel match ma appare debilitato più che mai. Riesce poi a tenere il servizio ma soccombe negli altri due giochi (6-1) e viene eliminato al secondo turno.

Le parole di Sinner: “Ho bisogno di tempo libero, faceva caldo ma non troppo per giocare”

In conferenza stampa, il campione italiano ha spiegato che “già questa mattina sentivo qualcosa, non ho dormito molto bene. Ho fatto un po’ di fatica quando mi sono svegliato. Ora ho davvero bisogno di un po’ di tempo libero”. Sulla temperatura rovente, Sinner smorza: “Sì, faceva caldo ma non troppo per giocare, semplicemente non mi sono sentito bene. A metà terzo set non avevo più alcuna energia, tutto il corpo era molto scarico e non ricordo l’ultima volta che mi sono sentito così debole”. Sul tour de force degli ultimi mesi chiarisce: “Ma anche se non avessi giocato a Madrid o a Roma, avrei potuto avere una giornata del genere a Parigi. Ho fatto dei risultati incredibili sulla terra, qui invece non ho ottenuto ciò che volevo”.

“Non riuscivo a vincere più di tre game a set. Sono stato fortunato, mi spiace per Jannik. Lui si merita di vincere altri tornei dello Slam, non so cosa gli sia successo. Spero possa recuperare rapidamente”. Le parole invece di Cerúndolo a fine gara.

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Luca Frasacco