Il suo incontro con il Bologna era previsto per stamattina. Doveva mettere in chiaro il proprio futuro, Vincenzo Italiano, chiedendo alla società di lasciarlo andare nonostante avesse un altro anno di contratto, e così è stato.

Italiano lascia il Bologna

Il tecnico, che ha portato i rossoblù al successo in Coppa Italia nel 2025, e il club si separano consensualmente. Non è un mistero che il Napoli alla ricerca del sostituto di Antonio Conte, abbia sondato anche l’ex Fiorentina, ipotizzando un accordo triennale, con il terzo anno da esercitare su opzione della società per circa due milioni e mezzo di euro a stagione.

Calciomercato Napoli, Italiano diventa il favorito

Un profilo che non scalda la piazza, ma che tiene lontane le contestazioni, proprio quelle che con l’arrivo di Allegri – esonerato lunedì dal Milan ed unico vero nome in corsa per la panchina dei partenopei – si verrebbero a creare, con Italiano e che avrebbe dalla sua la speranza di portare a Napoli un gioco più marcato di quello visto con Conte e di quello prospettabile con il toscano. Italiano potrebbe incontrare De Laurentiis già domani per continuare a parlare di futuro, colorato ora sempre più di azzurro.

Redazione

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Luca Frasacco