È il giorno della finale di Conference League. Questa sera, infatti, andrà in scena l’ultimo atto della competizione europea che vedrà scontrarsi Crystal Palace e Rayo Vallecano. Gli inglesi, arrivano all’appuntamento dopo aver battuto in semifinale gli ucraini dello Shaktar Donetsk, mentre gli spagnoli hanno superato i francesi dello Strasburgo.

Oggi la finale Conference League: Crystal Palace-Rayo Vallecano

Crystal Palace e Rayo Vallecano non si sono mai affrontate in gare ufficiali, quindi non esistono precedenti diretti da poter analizzare. Anche la Conference League, essendo una competizioni alla sua quinta edizione, offre uno storico limitato. Per il Crystal Palace, si tratta della prima vera grande figurazione europea, con l’unico precedente che risale alla Coppa Intertoto 1998, dove fu subito eliminato subendo un 4-0 complessivo dal Samsunspor. Questa volta, la squadra di Glasner ha costruito un percorso molto più solido, fino all’approdo alla finale di Lipsia di questa sera.

Il Rayo Vallecano, torna invece vicino ad un traguardo storico a distanza di 25 anni dalla sua ultima avventura europea. Nella Coppa Uefa 2000-2001, dopo la qualificazione ottenuta tramite Fair Play Award, gli spagnoli arrivarono fino ai quarti di finale, dove furono eliminati dall’Alaves.

Crystal Palace e Rayo Vallecano, le probabili formazioni

Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Canvot, Riad, Lacroix; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. All. Glasner

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Mendy, Leyeune, Chavarria; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Espino; Alemao. All. Perez

Finale Conference League oggi in tv, Crystal Palace-Rayo Vallecano: dove vederla

La finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, andrà in scena questa sera, mercoledì 27 maggio, alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, oltre che in streaming sull’app Sky Go e su Now tv.

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Riccardo Tombolini