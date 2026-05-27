Temperature sempre più in aumento e tassi di umidità elevati in quasi tutta Italia, con l’ondata di calore che raggiunge ora anche Roma, portando il Ministero della Salute a diramare l’allerta rossa per la giornata di domani, giovedì 28 maggio. La Capitale, è inserita nel bollettino nazionale insieme ad altre grandi città d’Italia, tra cui Bologna, Firenze e Torino. Secondo le stime degli esperti, le temperature percepite in città supereranno la soglia dei 32 gradi, condizione climatica che impone ovviamente particolare attenzione, specialmente per le fasce di popolazione più fragili, come bambini e anziani, invitati a limitare gli spostamenti nelle ore centrali della giornata.

Primo caldo stagionale

In risposta all’emergenza climatica, la Regione Lazio ha ufficialmente attivato il “piano caldo“. La misura principale, prevede lo stop delle attività lavorative all’aperto, con particolare riferimento ai cantieri e ai lavori che comprendano sforzi fisici, nella fascia oraria compresa tra le 13:00 e le 16:00. Il provvedimento, mira a prevenire malori e rischi per la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature raggiunte da questa ondata di calore, con la situazione che sarà monitorata dalle autorità sanitarie valutando l’evoluzione dei parametri meteorologici nelle prossime ore. Si raccomanda inoltre di mantenere una corretta idratazione e di evitare l’esposizione al sole durante il picco di calore.

Allerta arancione in 12 città

Nel complesso, sono 14 le città “arancioni“, con due città che si sono aggiunte dalla giornata di ieri, martedì 26 maggio. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo, a cui si sono aggiunte Milano e Verona. Le temperature percepite, toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Queste condizioni, porteranno presto alla dichiarazione dell’allerta rossa anche in altre città, preannunciando così quella che potrebbe essere una torrida stagione estiva.

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Riccardo Tombolini