Dopo l’inizio del torneo due giorni fa contro Tabur, match d’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros superato con un comodo 6-1; 6-3; 6-4; il numero uno del mondo torna in campo nel torneo di singolare maschile del Roland Garros 2026 contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Una prova più complicata per l’azzurro, favorito per la vittoria finale per lo Slam di Parigi, l’unico Slam che l’altoatesino non ha ancora vinto.

Sinner, il match alle 12:00 e il caldo di Parigi

Oltre all’argentino, Jannik dovrà affrontare un altro avversario di tutto rispetto: il caldo di Parigi. Se infatti il debutto nel lo Slam è arrivato nella sessione notturna, il match di oggi è previsto a mezzogiorno. Un campo più veloce, con clima meno umido, ma sarà difficile garantire un ritmo di gioco elevatissimo con le temperature attese oggi nella capitale francese, dove il termometro farà segnare 35 gradi.

D’altronde l’allarme-caldo a Parigi è un tema centrale in questi giorni e il torneo ha ampia discrezionalità sulle misure da adottare per contrastare il problema, come quella di programmare delle pause aggiuntive, sospendere le partite o chiudere i tetti dei campi principali Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen, operazioni che impiegano circa 15 minuti.

Sinner oggi in tv, dove vedere il match del Roland Garros, contro Cerundolo

Il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo sarà il primo del programma di oggi, giovedì 28 maggio e si terrà sul Court Philippe Chatrier a partire dalle 12.00. Nei precedenti i due si sono incontrati una sola volta sul circuito maggiore, a Wimbledon nel 2023, e Sinner vinse per 6-2; 6-2; 6-2. L’evento non sarà trasmesso in chiaro, ma solo in abbonamento su Eurosport, che detiene i diritti del torneo. Diretta su Eurosport 2 HD, visibile su Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video.

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Luca Frasacco