Jensen Huang è caduto, e la trama che lo ha fatto cadere è vecchia quanto lo spionaggio. Un uomo potente, una donna affascinante, una relazione clandestina, il sospetto che dietro la seduzione ci fosse un servizio straniero: la trappola al miele di cui ho scritto nei giorni scorsi, dopo essere stata svelata, ha prodotto le sue inevitabili conseguenze. Giovedì il fondatore di Nvidia si è dimesso da ogni carica con effetto immediato, dopo 33 anni; il consiglio ne ha accolto le dimissioni, ma la stampa economica le legge per quello che sono, un’esautorazione.

La misura del disastro l’ha data la Borsa. Alla riapertura, il titolo è arrivato a perdere il quattordici per cento, bruciando fino a seicento miliardi di dollari in poche ore: sarebbe stato, se il dato fosse rimasto tale, il maggior crollo di valore in una singola seduta mai registrato per un titolo. Nel pomeriggio ha recuperato parte del terreno e ha chiuso a meno quattro, centottanta miliardi di dollari comunque andati in fumo; ma la capitalizzazione è scesa sotto i quattromila miliardi per la prima volta dal 2025, e dal picco di ottobre Nvidia ha perso circa duemila miliardi. Che una relazione privata possa evaporare un patrimonio pari al Prodotto Interno Lordo di un grande Paese dice qualcosa sulla fragilità di questo capitalismo, non sulla potenza della spia.

Perché la spia, da sola, non basta. Una trappola al miele funziona solo se c’è qualcosa da rubare e una porta lasciata aperta. La donna al centro della vicenda, Alice Huang, non era soltanto un’amante sospettata dall’intelligence americana di lavorare per Pechino: era dirigente di Megaspeed, società di Singapore che in poco più di due anni ha acquistato oltre quattro miliardi e mezzo di dollari di hardware Nvidia ed è oggi sotto indagine penale negli Stati Uniti per averne presumibilmente dirottato una parte verso la Cina. L’azienda nega e si dice pronta a cooperare. Ma il sospetto esisteva da più di un anno, era già finito sui giornali, e nessuno lo aveva chiuso. La donna inoltre, secondo la rete televisiva economica CNBC, sarebbe co-proprietaria di un grande data center cinese utilizzato da Huawei, il maggiore concorrente cinese di Nvidia.

Qui lo scandalo smette di essere di sesso e spie e diventa di Stato. Secondo quanto riferito dalla testata specializzata Axios, più dipartimenti federali chiedevano da tempo di iscrivere Megaspeed nella lista nera del commercio; il presidente Trump avrebbe dato il via libera tre volte, a maggio, ad agosto e di nuovo a inizio novembre; eppure, il segretario al Commercio Howard Lutnick avrebbe ogni volta rinviato, temendo di irritare la Cina. Il dicastero smentisce lo scontro riferito dalla stampa. Resta il fatto che la società sospettata non è mai finita in quella lista. Non è stata l’alcova a far passare i chip: è stata la discrezionalità di un apparato che può decidere, caso per caso, se chiudere o no una falla.

E non è stata nemmeno una sola alcova. A dare il colpo di grazia è emersa una seconda relazione, con una vicepresidente del gruppo Nvidia che rispondeva direttamente a Jensen Huang: non una questione di sicurezza nazionale, stavolta, ma di conflitto d’interessi e di quelle regole interne che la Silicon Valley applica con rigore puritano. Nemmeno la protezione politica è bastata: Trump, che un mese fa gli aveva consegnato la National Medal of Science, lo aveva difeso in pubblico. C’è una nemesi quasi perfetta, per l’uomo che ha dato un cuore artificiale ai robot del mondo: a tradirlo non è stata la macchina, pressoché infallibile, ma il fattore umano, il suo e quello del sistema attorno a lui. La trappola al miele è il più antico dei trucchi, e continuerà a funzionare finché esisteranno uomini di potere che non ragionano solo con il cervello.

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Paolo Crucianelli