Poche ore al fischio d’inizio della Coppa del Mondo 2026 che vedrà esordire il Messico in casa contro il Sudafrica. I bookmakers hanno già fatto il loro lavoro sulla possibile squadra vincitrice e, se secondo i computer ad avere la meglio potrebbe essere un’europea, Argentina e Brasile guidano indubbiamente la classifica delle sudamericane papabili alla conquista del trofeo. La scommessa sulla vincitrice dei Mondiali rappresenta da sempre uno dei mercati più popolari, dato che con l’attesa dell’inizio dell’evento più seguito del mondo, aumenta anche l’interesse per le scommesse. Ovviamente, dal momento del fischio d’inizio fino alla fine della competizione le quote cambieranno centinaia di volte, dunque ecco una guida delle nazionali più quotate a pochissimo dallo start.

Le ultime quote

Il primo fattore che viene valutato dai computer per stabilire le squadre favorite è la qualità complessiva della rosa. Tuttavia, recita un ruolo fondamentale anche l’esperienza nella competizione e il recente stato di forma. Inoltre, per questa primissima volta dell’allargamento del torneo a 48 squadre, è fondamentale considerare quali siano i gironi più abbordabili e i potenziali accoppiamenti nella fase a eliminazione diretta. Ovviamente, avranno un impatto decisivo gli infortuni, la profondità della rosa, la flessibilità tattica e la qualità della guida tecnica. Gli scommettitori dovranno poi sempre controllare il continuo evolversi delle quote durante la competizione.

Secondo i principali bookmakers, la grande favorita alla vittoria finale è la Spagna, che quota 5.50 su Bet365, Goldbet, Snai e Lottomatica, seguita dalla Francia a 6.00 sulle stesse piattaforme. Al terzo posto c’è l’Inghilterra, a 7.50 su Bet365 e 8,50 su Goldbet. La prima squadra non europea di questa classifica è il Brasile, che quota 8,50 su tutte le principali piattaforme, segue poi al quinto posto il Portogallo di Cr7 a 9.00 e al sesto l’Argentina di Messi a 10.00. Addirittura a 15.00 la Germania.

Perché la Spagna è favorita

Dopo aver surclassato gli avversari ad Euro 2024, la Spagna ha continuato a dimostrare il suo ottimo stato di forma, non perdendo una partita ufficiale nei tempi regolamentari dall’ottobre del 2023. Nonostante ciò, la nazionale iberica non riesce a superare il primo turno a eliminazione diretta dai Mondiali in Sudafrica del 2010, dove per altro trionfò. Le furie rosse dispongono di una notevole profondità della rosa e di una qualità indiscussa, a partire dal promettente e già fortissimo Lamine Yamal. Questi fattori suggeriscono che la squadra abbia possibilità di arrivare fino in fondo al torneo, anche se il fatto che non vada oltre gli ottavi dal 2010 rialza leggermente la quota.

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Riccardo Tombolini