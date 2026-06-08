Jannik Sinner è arrivato nella tarda mattinata di lunedì 8 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore accusato al Roland Garros, quando nel corso del secondo turno contro l’argentino Cerundolo, il campione altoatesino è stato costretto al ritiro per una serie di problemi fisici.

Mercoledì è prevista la ripresa degli allenamenti a Montecarlo, ma per poter tornare in campo al 100% potrebbe continuare gli esami anche nella giornata di domani. Come già annunciato da lui stesso, il numero uno della classifica Atp non tornerà a giocare un torneo sull’erba prima di Wimbledon, saltando quindi Halle e Queens per prepararsi al meglio per lo Slam londinese.

Il riposo dopo Parigi

Sinner è reduce da qualche giorno di vacanza in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic. Tra oggi e domani si sottoporrà dunque a degli esami al padiglione Diamante dell’ospedale San Raffaele di Milano, dovuti al malore accusato al terzo set contro Juan Manuel Cerundolo. In quell’occasione, l’azzurro era avanti di due set e 5-1, subendo poi una clamorosa rimonta.

Gli esami

Dopo l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Sinner in conferenza stampa aveva spiegato di aver dormito male la notte precedente, escludendo l’alibi del forte caldo parigino: “Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente, quando mi sono alzato, ho fatto un po’ di fatica, ma può succedere negli Slam che a volte non ti senti benissimo. Questo è lo sport. Era caldo ma non era un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Nessuno è un robot. Dobbiamo parlare con il team capendo cosa è meglio fare. Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi con il corpo e tutto. Credo ora mi faccia bene non fare tornei”.

Inizialmente gli accertamenti di Sinner erano in programma al J Medical di Torino, di proprietà della Juventus, dove già in passato il tennista ha svolto accertamenti. Poi la decisione di virare sul San Raffaele dopo una breve vacanza in Sardegna.

I precedenti infortuni

Nel corso della carriera, Sinner ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni: nel 2022, a causa di un problema all’anca, fu costretto a dare forfait contro Tsitsipas ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Due anni dopo, la stessa noia muscolare lo condiziona sia a Montecarlo che a Madrid, dove si ritira prima dei quarti contro Auger-Aliassime. Anche negli Slam, il numero uno al mondo ha uno storico di infortuni: i più recenti agli Australian Open, sia nel 2025 che nel 2026, dove accusò problemi per il caldo, mentre l’anno scorso a Wimbledon stava per ritirarsi contro Dimitrov per un problema al gomito destro, ma alla fine resistette.

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Riccardo Tombolini