Sarà dunque derby italiano in semifinale al Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Quest’ultimo, approda al penultimo turno del torneo parigino grazie al forfait di Matteo Berrettini nei quarti di ieri, dopo un set di gioco. Il tennista romano, invece, si è sudato questa semifinale battendo Auger-Aliassime in una partita punto a punto terminata in quattro set. Dunque venerdì 5 giugno, Cobolli e Arnaldi si sfideranno alle 14:30 in una semifinale che si annuncia avvincente, con la certezza quindi di vedere in finale un azzurro a distanza di un anno, quando nel 2025 Sinner approdò all’ultimo turno contro Alcaraz, perdendo al quinto set.

Il pronostico

Come detto, Cobolli arriva a questa semifinale avendo battuto ai quarti Auger-Aliassime, in rimonta dopo aver perso il primo set. Con questa vittoria, il romano si porta sul 3-0 nei confronti diretti con il canadese, che dunque rimane ancor a a secco di vittorie. Cobolli, è ora a un passo dalla top 10 del ranking Atp e in piena corsa per le Finals di Torino. A Parigi, Flavio debutterà in semifinale contro l’amico Arnaldi, che ieri, nel momento del ritiro di Berrettini, era in vantaggio 7-5, 5-2. L’obiettivo dei due italiani, è quello di approdare in finale per vendicare la sconfitta dello scorso anno di Sinner contro Alcaraz. I bookie, danno Cobolli nettamente favorito su Arnaldi: una vittoria del romano, vale infatti 1,40 su Admiralbet, 1,39 su Vincitu e 1,38 su Starcasinò.

Un’occasione per Arnaldi

La semifinale del Roland Garros, rappresenta il punto finora più alto della carriera per Arnaldi, in netta ripresa dopo la lunga crisi che lo ha accompagnato nelle ultime uscite. Dall’inizio del Challenger di Cagliari, torneo che ha vinto, l’azzurro si è portato a casa 12 match, perdendone soltanto uno, a dimostrazione di star tornando il tennista che occupava la top 30 della classifica Atp nel 2024. All’inizio di Parigi, era partito con il numero 104, con la certezza di essere il numero 34 dalla prossima settimana, e la possibilità di migliorare ancora in caso di accesso alla finale.

I precedenti

Il confronto sul circuito principale tra Cobolli e Arnaldi, è perfettamente in parità, con il romano che ha battuto il suo amico e avversario nel 2025, proprio nel secondo turno di Parigi. Il ligure, aveva invece vinto nel 2023 a Umago, sempre sulla terra rossa. Sui Challenger, Arnaldi è invece in vantaggio per 2-1, grazie ai successi di Cordenons e Vicenza del 2022, a fronte del successo di Cobolli nel 2021. L’over 38,5, appare a 1,87 su Eurobet, Netbet e Betflag, mentre si trova ad 1,80 su Snai.

Dove vedere il match e a che ora si gioca

Il match, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmesso in esclusiva sui canali di Eurosport, oltre che su Discovery+ e HBO Max, piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Partita che andrà in scena domani, venerdì 5 giugno, intorno alle 14:30. Si prospetta una giornata storica per il tennis italiano, visto che sarà la prima volta che due azzurri si affronteranno in uno Slam. La sfida tra Cobolli e Arnaldi sarà sul centrale a Parigi, il Philippe Chartrier.

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Riccardo Tombolini