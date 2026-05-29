Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros. È successo nella giornata di ieri, giovedì 28 maggio, con l’altoatesino che è stato eliminato da Cerundolo. Ma a sconfiggere l’Azzurro non è stata solo la mano del tennista argentino, a cui vanno tutti i meriti per aver mandato a casa il numero 1 del mondo, bensì il caldo torrido di Parigi che, proprio mentre Sinner aveva la vittoria in tasca, lo ha costretto a fermarsi per un malore. Il tennista italiano ha lamentato di dover vomitare e di avere mancanza di lucidità, così, dopo un breve riassestamento a bordo campo aiutato dal suo staff, è tornato sulla terra rossa per provare a completare la partita. Ma al suo rientro, il numero 1 non sembrava più lui: colpi fuori misura, passo goffo, superficialità nel gioco. Tutti elementi che hanno aiutato Cerundolo a compiere la rimonta che ha sbattuto fuori dallo Slam di Parigi Jannik Sinner. L’Azzurro torna così a casa senza il titolo del Roland Garros, l’ultimo che gli mancava in bacheca. Quella di ieri, per altro, non è stata la prima volta che l’altoatesino ha avuto un mancamento durante un match. Ecco dunque quali sono state le altre occasioni.

Sinner, tutti i precedenti in cui si è sentito male

Pechino 2023

Il primo episodio di mancamento per Jannik Sinner, è stato in Cina, a Pechino 2023, tre anni fa. Al tempo, il tennista italiano vomitò in campo nel corso del match dei quarti contro Dimitrov, riuscendo poi a vincere la partita e anche il torneo, sconfiggendo in finale Medvedev con il punteggio di 7-6 (2), 7-6 (2). Per l’altoatesino, fu il 9° titolo ATP della carriera, il terzo di quel 2023 dopo quelli ottenuti a Montpellier (250) e in Canada (Masters 1000).

Wimbledon 2024

Il torneo londinese è stato forse il caso più eclatante: in occasione della semifinale di Wimbledon 2024, Sinner accusò un evidente malore in campo, causato da problemi intestinali e giramenti che lo costrinsero a chiamare un lungo medical time out. Al suo rientro, proprio come ieri a Parigi, non era più in grado di poter garantire lucidità e perse la partita. Il torneo, fu poi vinto da Carlos Alcaraz, che da detentore del titolo si confermò campione, sconfiggendo in finale Novak Djokovic con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6.

Australian Open 2025

Anche in Australia Sinner soffrì il caldo: durante gli ottavi degli Australian Open 2025 contro Rune, fece fatica a respirare e fu costretto a fermarsi colto da improvvisi tremori. Alla ripresa del gioco, vinse la partita, aggiudicandosi poi anche il torneo, sconfiggendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 (4), 6-3.

Cincinnati 2025

Forse l’episodio più significativo per Jannik Sinner, che per la prima volta fu costretto a ritirarsi durante una finale. L’italiano, durante il torneo di Cincinnati 2025, stava patendo la furia di Alcaraz, in vantaggio di 5 game a 0 già al primo set. Fu costretto a ritirarsi annunciando di stare male già dal giorno prima.

Shanghai 2025

Shanghai 2025, è stato l’ultimo ritiro prima di quello parigino di ieri. In quell’occasione, Sinner accusò crampi in campo al terzo turno contro Griekspoor e fu costretto a ritirarsi. Il torneo, fu poi vinto da Valentin Vacherot, che sconfisse in finale Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3.

Australian Open 2026

Crampi e fatica per Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open 2026, contro Spizzirri. L’Azzurro fu salvato dal protocollo contro il caldo estremo, che fece sospendere la partita. Il torneo è stato poi vinto da Carlos Alcaraz, che si impose in finale su Novak Djokovic, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, diventando, grazie a questo successo a 22 anni, il più giovane tennista a completare il Career Grand Slam.

Roma 2026

Solo un paio di settimane fa, Sinner ha accusato un malessere agli Internazionali d’Italia, durante il terzo set della finale contro Medvedev: affanno, crampi, accenno di vomito. Aiutato dalla sosta per la pioggia, vince la partita, oltre che il torneo in finale contro Casper Ruud, con il punteggio di 6-4, 6-4.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini