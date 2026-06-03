La semifinale tutta a tinte azzurre del Roland Garros verrà trasmessa con ogni probabilità in chiaro in tv. Lo apprende l’Adnkronos, che riferisce della valutazione di Warner Bros. Discovery, detentrice dei diritti televisivi dello Slam, di trasmettere l’incontro tra Flavio Coboldi e Matteo Arnaldi gratuitamente sul 9.

La decisione farebbe seguito all’appello del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi che ha sollecitato tutte le parti in causa a fare “ogni sforzo possibile” per permettere a tutti gli appassionati di seguire l’incontro. Binaghi ha ricordato che il tennis italiano sta vivendo il momento più importante della sua storia, e di come sia divenuto un patrimonio sportivo nazionale, capace di coinvolgere milioni di persone ben oltre il pubblico abituale degli abbonati. Gli azzurri – a detta di Binaghi – rappresentano anche modello educativo per tanti giovani per serietà, spirito di sacrificio, rispetto dell’avversario, cultura del lavoro e capacità di trasmettere valori positivi attraverso lo sport. “Il via libera definitivo – si legge – dipenderebbe da altri partner coinvolti”.

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Luca Frasacco