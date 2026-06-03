Sono tre i tennisti italiani che hanno staccato il pass per i quarti del Roland Garros: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Non era mai successo nell’era Open che tre azzurri arrivassero così lontano. Oggi, mercoledì 3 giugno, torneranno in campo, con la certezza che vedremo almeno un italiano in semifinale, dato il derby che ci sarà tra Arnaldi e Berrettini.

Quando gioca Cobolli

Il primo italiano a scendere in campo oggi, sarà Flavio Cobolli, che dopo i quarti femminili affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 della classifica Atp e 4 del tabellone. I precedenti, sorridono in realtà al tennista romano testa di serie numero 10 del torneo, che ha vinto tre scontri su tre contro il canadese, anche se sul cemento: nel 2024 ad Acapulco e Montreal e l’anno scorso a Bari, nella Hopman Cup. Il match, è il terzo nel programma che ha preso il via alle 11:0o, che prevede prima lo svolgimento dei quarti di finale femminili Kalinskaya-Chawlinska e Sabalenka-Shnaider.

Il derby Berrettini-Arnaldi

Il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi si giocherà stasera, sul centrale di Parigi, con l’inizio del match in programma per le 20:15. I due, si scontrano ufficialmente per la prima volta: entrambi, a causa di numerosi problemi fisici che hanno condizionato i loro ultimi anni di attività, sono usciti momentaneamente dai primi 100 posti della classifica Atp.

Gli altri italiani ancora in gara

Il programma, già molto ricco di match e c0n tre italiani ancora dentro al torneo nel singolo, prevede anche il doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori, che da campioni in carica saranno impegnati in semifinale contro i vincenti della sfida tra Krawcyz/Skupski e Siegmund/Roger-Vassellin. Il match, è il quarto in programma dalle 11:00, e si giocherà sul Suzanne-Lenglen.

Dove vedere i match del Roland Garros

Tutte le partite del Roland Garros, sono trasmesse in esclusiva sui canali di Eurosport, disponibili sia in Tv che in streaming sulle piattaforme Dazn, Discovery+, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels.

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Riccardo Tombolini