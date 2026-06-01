Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Marios Oikonomou, morto soli 33 anni dopo aver lottato per oltre una settimana contro le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto nella sua città natale, Ioannina. Il difensore greco nel corso della sua carriera ha vestito diverse maglie del calcio italiano, tra cui quelle di Cagliari Calcio, Bologna FC 1909, SPAL, SSC Bari e UC Sampdoria. Stando alle prime informazioni emerse, Oikonomou era in sella alla sua moto quando si è verificato uno scontro con un’automobile. A seguito del violento impatto, il difensore aveva riportato un serio trauma cranico ed era stato immediatamente trasferito in ospedale. Qui i medici lo avevano sottoposto a un complesso intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. “Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori”, l’ultimo saluto del Bologna sui social network. “Ciao Mario”, accanto ad un cuore spezzato, quello della Sampdoria.

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