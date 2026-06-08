Addio a Stacey King. Ad annunciare la scomparsa dell’ex cestista e commentatore, è stata la sua ex squadra, i Chicago Bulls: “E’ con il cuore pesante che i Chicago Bulls annunciano che Stacey King è morto domenica all’età di 59 anni. Stacey era un membro molto amato dalla famiglia dei Bulls, e la connessione con noi e la città di Chicago ha attraversato più di trent’anni. Siamo grati per tutto ciò che Stacey ha dato ai Chicago Bulls e alla città che con tanto orgoglio ha chiamato casa. La sua eredità, vivrà attraverso le innumerevoli vite che ha toccato, i ricordi che ha contribuito a creare e il posto duraturo che detiene nella storia dei Bulls. Il nostro pensiero, va ai suoi figli Erick, Garrett, Brandon e Mason e a tutta la sua famiglia e ai suoi molti amici“. Ancora da accertare le cause della morte.

La carriera

Dopo quattro anni al college con gli Oklahoma Sooners, Stacey King venne selezionato al Draft 1989 con la sesta scelta assoluta, passando le sue prime quattro stagioni e mezzo da professionista con i Chicago Bulls, facendo parte delle tre squadre che hanno vinto il three-peat tra il 1991 e il 1993 con un ruolo da riserva nel team guidato da Michael Jordan che in quegli anni aveva campioni del calibro di Scottie Pippen e Horace Grant. Nel 1994, approdò ai Minnesota Timberwolves in uno scambio con Luc Longley e una seconda scelta al Draft, e ha poi indossato le maglie di Miami, Boston e Dallas, prima di ritirarsi ufficialmente nel 1998 a soli 30 anni. Dopo una breve esperienza poco fortunata da allenatore, King si è ritirato dal mondo del basket per mettersi a commentarlo da metà degli anni 2000 fino ai giorni nostri, facendosi apprezzare per l’entusiasmo che metteva nelle telecronache e per il legame che aveva con le giocate di Derrick Rose.

Palmares

Con i Chicago Bulls, Stacey King ha vinto di seguito tre campionati NBA, nel 1991, nel 1992 e nel 1993, oltre che tre NBA Eastern Conference, sempre in questo triennio. A livello individuale, ha vinto nel 1989 l’NCAA AP All-America First Team e nel 1990 l‘NBA All-Rookie Second Team.

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Riccardo Tombolini