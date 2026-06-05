Sono giorni di riflessione quelli in casa Napoli: dopo l’addio di Antonio Conte e l’attesa dell’annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della prima squadra, i partenopei buttano ora un occhio al mercato, con alcune situazioni interne da sistemare prima di pensare ai colpi in entrata.

Le parole di Adl su De Bruyne e Lukaku

Sulle questioni De Bruyne e Lukaku ne ha parlato direttamente il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione del doppio ritiro, prima a Dimaro, in Val di Sole, poi a Castel Di Sangro: “Vedremo quando ci metteremo a lavorare tutti cosa succederà, vedremo cosa ne penserà il nuovo allenatore. Ma se dovranno andare via, lo faranno, qual è il problema? Il mondo è pieno di calciatori“. I due belga sono calciatori molto forti tecnicamente e mentalmente, oltre ad esserlo economicamente per il Napoli, dato che insieme guadagnano quasi 20 milioni di euro lordi a stagione. Ciò, comporterà quindi delle inevitabili valutazioni.

E Anguissa?

C’è poi il capitolo Zambo Anguissa: il centrocampista camerunense ha il contratto in scadenza nel 2027 ma la trattativa per il rinnovo è in programma da mesi senza mai prendere davvero il via. Come per i suoi compagni, anche per Anguissa, decisivo nei due scudetti, ci sono dunue delle valutazioni da fare, con il giocatore che continua ad avere offerte soprattutto dall’Arabia Saudita e dalla Turchia. Va inoltre valutata la condizione fisica con il problema alla schiena più serio del previsto.

Tre situazioni diverse, dunque, quelle di De Bruyne, Lukaku e Anguissa, i quali esiti diranno molto del mercato che potrà e vorrà fare il Napoli per rinforzare la squadra. Per questo motivo, De Laurentiis, Manna e Allegri (in attesa di ufficializzazione) dovranno definire il prima possibile le situazioni dei tre calciatori, in modo tale da avere un quadro più chiaro di budget e disponibilità tecniche a disposizione.

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Riccardo Tombolini