La Roma si sta già muovendo per piazzare i primi colpi di mercato: una delle priorità è quella di trovare un attaccante di livello da affiancare all’intoccabile Malen, che possa consentire al reparto di allungarsi anche in vista del doppio impegno che i giallorossi avranno tra campionato e Champions League.

Occhi su Greenwood

Come annunciato anche da SkySport, la Roma vuole Mason Greenwood: l’inglese in forza al Marsiglia è la prima scelta sul taccuino degli attaccanti di Gian Piero Gasperini, e nei prossimi giorni sono previsti dei contatti con l’entourage del giocatore e il club francese per capire la fattibilità dell’operazione. La richiesta dalla Francia, sarebbe superiore ai 50 milioni di euro, e la Roma sarebbe disposta a trattare per accaparrarsi il cartellino del giocatore. In questa stagione, Greenwood ha collezionato 45 presenze, 26 goal e 11 assist tra tutte le competizioni.

Il contratto del giocatore

Mason Greenwood, classe 2001, è sotto contratto con il Marsiglia fino a giugno 2029, che lo ha prelevato dal Manchester United nell’estate del 2024 per 26 milioni di euro, dopo un prestito agli spagnoli del Getafe. Da allora, l’inglese ha raccolto 81 presenze, 48 goal e 17 assist con la maglia del club francese, dove è stato allenato da Roberto De Zerbi, che ora vorrebbe riabbracciarlo al Tottenham. L’Olympique Marsiglia parte da una richiesta di 50 milioni di euro, ma la cifra pare essere trattabile.

Le alternative

Le alternative in caso la Roma non dovesse riuscire a prendere l’inglese, portano attualmente al giovane bosniaco Kerim Alajbegovic, 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen reduce da un prestito al Salisburgo, all’olandese Crysencio Summerville del West Ham, allo slovacco Leo Sauer del Feyenoord e al greco Christos Tzolis del Bruges.

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Riccardo Tombolini