Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus: il centravanti serbo non ha convinto alla Continassa e ora è anche in scadenza. Il suo nome potrebbe diventare molto caldo nel mercato italiano e internazionale, perché di attaccanti del suo calibro a zero se ne trovano pochi. Non è da escludere il cambio di maglia in Italia.

Vlahovic al Milan

Vlahovic risulta dunque essere un calciatore libero sul mercato, con il suo contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno. L’attaccante serbo rappresenta un’occasione ghiotta per chi cerca un bomber di razza, e la possibilità di prenderlo a zero potrebbe quindi aumentare le richieste per il suo cartellino. La cosa praticamente certa, è il suo addio ai bianconeri: complici anche due infortuni che lo hanno tenuto a lungo fuori dal campo, il serbo non sembra aver convinto i vertici della Continassa, che ora sono pronti a liberarlo.

Nonostante non abbia quasi mai giocato, Dusan Vlahovic vanta in questa stagione 10 goal, 8 in Serie A e 2 in Champions League. E nel nostro campionato c’è un club che più degli altri è alla disperata ricerca di un attaccante: è il Milan di Gerry Cardinale, che dopo il disastro di questo finale di stagione che ha condannato i rossoneri all’Europa League, ha deciso di ripartire da zero. Il clamoroso licenziamento di Allegri ha aperto la strada ad un nuovo progetto, che prima di tutto prevede l’arrivo di un attaccante che quest’anno, tra le prestazioni poco convincenti di Leao, Fullkrug, Gimenez e Nkunku, è mancato dalle parti di Milanello.

La situazione della Juventus

Tolta la situazione Vlahovic, anche la Juve è in uno stato di crisi importante: la mancata qualificazione in Champions League ha provocato un danno economico enorme, e la società bianconera ha rinnovato la fiducia a Spalletti, che sarà l’allenatore della Vecchia Signora anche nella prossima stagione. Il tecnico toscano dovrà ora concordare con Comolli il mercato per il futuro, anche se le possibilità economiche del club saranno ridotte a causa della mancata entrata nella massima competizione europea. L’allenatore di Certaldo, vuole una punta che gli possa dare delle garanzie, dopo le delusioni di David e Openda e l’addio ormai certo di Vlahovic. Il serbo, ha guadagnato nell’ultima stagione 10 milioni netti e non sembra voler scendere sotto quella cifra. Tolta la pista Milan in Italia, le squadre che risultano essere più interessate al cartellino del serbo sono Tottenham e Chelsea. L’attaccante ora resta a guardare, in attesa di capire che maglia vestirà nella stagione 2026-2027.

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Riccardo Tombolini