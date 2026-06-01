È ancora vacante la panchina della Nazionale italiana che, in attesa delle elezioni federali del 22 giugno che ci diranno chi sarà il prossimo presidente della Figc, è stata momentaneamente affidata a Silvio Baldini, che guiderà dunque gli Azzurri nelle amichevoli previste nell’arco di questo mese per le squadre che non hanno staccato il pass per la Coppa del Mondo. La lista dei nomi al vaglio è ancora corposa e, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha aperto ad un possibile incarico da parte dell’ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Queste le sue parole: “Non è un sogno impossibile, Pep è un allenatore importante, bisogna capire se ha voglia di diventare uno straordinario selezionatore. Non è un tema di denaro, ma di ambizioni“. Ma le parole di Abodi si scontrano con le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra.

Il pensiero di Guardiola e le smentite dall’Inghilterra

Secondo The Sun, Pep Guardiola avrebbe confidato ad alcuni amici di voler valutare la possibilità di un incarico da commissario tecnico, anche se la Nazionale che avrebbe in mente l’ex allenatore del Manchester City sarebbe quella inglese, attualmente in preparazione per la spedizione americana sotto la guida di Tomas Tuchel. Ed è proprio con l’attuale Ct che la federazione inglese vorrebbe continuare almeno fino ad Euro 2028, dunque le possibilità di vedere Guardiola sulla panchina dei Tre Leoni nel breve periodo appare remota.

Conte o Mancini

Per tornare ai possibili candidati italiani, il nome in questo momento più caldo sembrerebbe essere quello di Antonio Conte, fresco divorziato con il Napoli e in cerca di un nuovo incarico. L’allenatore leccese ha già guidato la Nazionale italiana conducendola, pur senza trionfi, ai quarti di finale di Euro 2016, persa ai rigori contro la Germania. L’altro nome caldo sarebbe sempre quello di un ex, Roberto Mancini: l’allenatore marchigiano è stato il Ct degli Azzurri Campioni d’Europa nel 2021 e, attualmente, è impegnato sulla panchina dell’Al-Sadd in Qatar. Ma non è escluso che l’eventuale chiamata della Nazionale farebbe pensare al da farsi all’ex Ct Azzurro.

Gli altri nomi

Un po’ meno caldo, ma sempre una validissima candidatura, è il nome di Claudio Ranieri: l’ex allenatore della Roma era già stato cercato lo scorso giugno, ma in quel momento era occupato nel ruolo di senior advisor dei giallorossi, e alla fine la scelta ripiegò su Gennaro Gattuso. L’allenatore romano ha sciolto il suo impegno a Trigoria il mese scorso, e non ha mai chiuso le porte alla Nazionale, panchina che sarebbe il coronamento di una meravigliosa carriera. Osservano invece da lontano Stefano Pioli e Simone Inzaghi, pronti comunque in caso di eventuale chiamata Azzurra. Da escludere la conferma di Silvio Baldini, al corrente di essere una scelta momentanea per guidare la Nazionale in attesa di una decisione del nuovo presidente federale, che verrà eletto il 22 giugno.

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Riccardo Tombolini