“Rip the Script“, è questo il progetto che vuole lanciare Nike attraverso un nuovo spot con protagonisti una serie di calciatori. L’idea, è quella di anteporre il coraggio alla convinzione, l’istinto alla preparazione e di mettere la creatività sopra ogni cosa, con l’invito ai giovani calciatori di tutto il mondo ad abbandonare il copione tradizionale e a giocare un calcio creativo, istintivo e gioioso.

Lo spot

In occasione della Coppa del Mondo 2026 che sta per prendere il via (prima gara in programma l’11 giugno), il brand statunitense ha pubblicato un nuovo cortometraggio che rappresenta una specie di porta d’ingresso verso l’universo in continua evoluzione di Nike Football e il suo mix di sport, musica, intrattenimento e moda.

I protagonisti

Il corto, è stato girato in uno studio a Hollywood, con il video che vede protagonisti numerosi calciatori di ieri e di oggi: da Kylian Mbappé a Vinicius Jr., passando poi per Cristiano Ronaldo e Erling Haaland. Si intravedono poi leggende del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Eric Cantona, Ronaldinho, Didier Drogba e Jorge Ocampos. A rendere tutto ancora più spettacolare, ci hanno pensato altri volti dello sport e dello spettacolo, come LeBron James, Travis Scott, Kim Kardashian, Ted Lasso, Young Miko e LISA, a testimonianza di quanto il messaggio volesse essere tramandato da Nike ben oltre i confini del campo, con la possibilità di farlo arrivare a quanti più giovani atleti possibili.

Le parole di Enrico Balleri

A parlare di questo spot, ci ha pensato il VP e Creative Director e Global Brand Voice di Nike, Enrico Balleri: “Siamo stati molto attenti alla scelta di ogni membro del cast e ci siamo divertiti a giocare con i loro ruoli. Eravamo consapevoli, ad esempio, che Kim accompagna suo figlio Saint a giocare a calcio, quindi abbiamo creato per lei una vera e propria figura da ‘soccer mom’. Nelle successive estensioni del film, svilupperemo ulteriormente questa storyline. Per noi, era fondamentale che il cast rispecchiasse un’autentica connessione con il mondo del calcio“. A quanto pare, il risultato sembrerebbe riuscito.

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Riccardo Tombolini