Charlie Stillitano, dirigente sportivo americano e presentatore radiofonico, è attualmente Presidente di TEG Sport North America, nonché presidente dello Spezia Calcio. La sua vita è stata da subito dedicata allo sport: prima da calciatore, ai tempi del liceo e del college, poi da uomo d’affari. Si è laureato in giurisprudenza, ed è diventato DG dei New York New Jersey MetroStars. Fu lui poi ad organizzare gli eventi dei Mondiali di USA del 1994, essendo di fatto il fautore dell’avvento del pallone negli Stati Uniti. Ne ha parlato anche Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione del ritiro del Napoli prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro 2026, parlando del rapporto d’affetto che li lega, definendo il dirigente americano come “una barzelletta, un cartone animato“. Il presidente del Napoli, continua poi parlando di come Stillitano tenti sempre di “corromperlo” per convincerlo a portare la squadra in ritiro lontano dall’Italia: “Ogni volta mi offre 4 o 5 milioni per portarmi in culo al mondo, ed io gli rispondo sempre che mi dovrebbe pagare le spese di trasporto, sennò non se ne fa niente“. Ecco dunque i momenti salienti della carriera di Charlie Stillitano.

Il ruolo nella Relevent Sports

Stillitano, è stato fino al 2021 presidente esecutivo di Relevent Sports, agenzia che si occupa di far crescere il movimento calcistico in Nord America e in Asia e che negli ultimi anni ha provato più volte di portare i campionati europei al di fuori dei propri confini nazionali, come per esempio il tentativo di far giocare una sfida di Liga del Barcellona negli Stati Uniti. E’ stata la stessa Relevent ad organizzare l’International Champions Cup, torneo amichevole intercontinentale estivo che ha coinvolto anche diversi club italiani.

Il progetto Superlega

Secondo quanto svelato da Footbal Leaks, Stillitano nel 2016 aveva in mente una primissima bozza di progetto di Superlega da presentare ai top club del continente. Questa idea, si sarebbe poi concretizzata con la proposta ufficiale risalente al 2021, quando la maggior parte dei migliori club europei stava lasciando i propri campionati per aderire a questo progetto, fortunatamente non andato in porto.

Il rapporto con Pallotta e gli ultimi incarichi nel mondo del calcio

Stillitano, è stato inoltre uno dei più stretti collaboratori di James Pallotta, ai tempi della presidenza di quest’ultimo della Roma. Fra gli ultimi incarichi del dirigente statunitense, c’è anche quello avuto negli uffici della Serie A negli Stati Uniti d’America, come parte di un piano generale che riguardava l’espansione del massimo campionato americano negli States, che potrebbe addirittura includere dei bar dedicati ad una manifestazione riservata a formazioni under 12.

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Riccardo Tombolini