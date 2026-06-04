Soltanto nella Primavera del 2024 era passato al Nove, firmando un contratto quadriennale con Warner Bros. Discovery da 10 milioni di euro, una ragione sufficiente per lasciare la Rai dopo aver riportato Sanremo al successo lasciando lo scettro a Carlo Conti, e ora a Stefano De Martino, ma il matrimonio di Amadeus con la rete più emergente degli ultimi anni sarebbe destinato a terminare a breve.

Amadeus e Discovery ai saluti

Lo fa capire l’Adnkronos che fa sapere come sia il conduttore che il gruppo Warner Discovery, starebbero lavorando in queste settimane ad una exit strategy che soddisfi entrambe le parti, avendo valutato che non gioverebbe a nessuno continuare il rapporto. Il forte investimento impostato dalla rete appena due anni fa sullo showman, avrebbe creato – stando ai dati riportati negli ultimi mesi da Dagospia – un pesante buco nelle casse, ingrandito dai mancati introiti pubblicitari e da uno share mai decollato. Per il conduttore sarebbe iniziato ora un periodo di riposo dal lavoro, avendo appena concluso il suo impegno di access prime time (con ”The Cage”, la cui ultima puntata è andata in onda il 29 maggio), previsto in aggiunta ai due programmi di prime time l’anno. Di questi però, Amadeus e la rete sono riusciti a portarne in onda soltanto uno: ‘La Corrida’.

Amadeus può tornare in Rai

In questi due anni per Amadeus non sono mancati momenti di ‘capolino‘ su altre reti, per impegni più o meno stabili. Basti pensare che in entrambe le stagioni ha ottenuto la liberatoria per poter partecipare come giudice al serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi, e che recentemente è tornato in Rai per salutare Fiorello a ‘La Pennicanza‘, il programma su Radio 2, giocando sulla gag dell’ospite ‘sgradito’ che vuole riconquistare il rapporto con la Rai. Il ritorno di fiamma non è mai un’ipotesi da scartare.

Redazione

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Luca Frasacco