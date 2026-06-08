KFC, compagnia del famoso Colonnello Harland David Sanders, colosso mondiale del Food Retail e celebre per il suo pollo fritto, ha chiuso il 2025 con l’apertura di 150 ristoranti in 17 regioni italiane, creando oltre 800 posti di lavoro per un totale di 3400 dipendenti. Una realtà consolidata e apprezzata dalla clientela, basti pensare che in tutto il mondo vanta oltre 30mila ristoranti in più di 145 paesi. Molti dei ristoranti aperti sono gestiti sia direttamente da Kfc, attraverso il Corporate Franchisee, sia in franchising, ovvero da gestori attentamente e scrupolosamente prescelti dalla compagnia americana.

Nell’ultimo anno e mezzo a causa di questa forte espansione sul territorio italiano, alcune imprese costruttrici, in particolare in Toscana (nei locali aperti nel centro commerciale di Arezzo e in quello di Grosseto) e in Umbria (nel centro commerciale di Terni), che si sono occupate della ristrutturazione dei locali per la parte edile, meccanica ed elettrica non sono state pagate nonostante i locali siano stati aperti alla data prestabilita, con i tempi di consegna dei lavori rispettati secondo la tabella di marcia.

Nello specifico, una impresa in particolare ha presentato lo scorso gennaio 2026 due decreti ingiuntivi presso i tribunali dove hanno sede le società in questione, lamentando i mancati pagamenti, anche a distanza di un anno dal completamento dei lavori. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro al momento non corrisposti.

Decreti ingiuntivi ai quali è stata presentata opposizione dalla società affiliata a Kfc con argomentazioni pretestuose e povere di valide motivazioni. Contattati dal Riformista attraverso Kosmios , società che si occupa della comunicazione della Compagnia KFC , il colosso americano non è voluto entrare nel merito della vicenda. “Non ho informazioni né commenti da darti” la risposta alla email dopo un breve colloquio telefonico e l’inoltro sempre via email dei decreti ingiuntivi.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

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