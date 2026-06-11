Ci siamo: giovedì 11 giugno avranno finalmente inizio i Mondiali 2026 che vedranno la luce con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, in diretta alle 21 italiane dal Mexico City Stadium, lo storico Atzeca. Coppa del Mondo che andrà avanti fino al 19 luglio, giorno della finale, e che si svolgerà in Messico, Canada e soprattutto Stati Uniti.

La partita

Il Messico di Javier Aguirre avrà il delicato compito di aprire davanti al proprio pubblico la competizione più seguita del globo terrestre. Dopo la delusione del 2022 in Qatar, la nazionale messicana vuole iniziare al meglio questa Coppa del Mondo 2026, alla ricerca dei primi tre punti per dare un segnale forte al girone. Meno riflettori, invece, per il Sudafrica di Hugo Broos, che però non ha alcuna intenzione di fare da comparsa nello stadio messicano. La Nazionale africana sarà pronta a schierare una difesa compatta, un centrocampo fisico degli esterni rapidi e una punta capace di saper lavorare spalle alla porta.

Nel gruppo A dei Mondiali 2026, insieme a Messico e Sudafrica, ci sono anche Corea del Sud e Repubblica Ceca. Un girone, dunque, che si prospetta particolarmente equilibrato, con squadre che, sulla carta, partono dallo stesso livello, motivo per cui l’esordio di questa Coppa del Mondo acquisisce ancora più importanza: una vittoria di una delle due compagini, potrebbe indirizzare già le qualificazioni del girone in questione, mentre un passo falso potrebbe complicare i piani della squadra che lo farà (anche se saranno ben 8 le terze classificate, su 12 giorni complessivi, ad accedere ai sedicesimi di finale).

Dove vedere Messico-Sudafrica in tv e streaming

Messico-Sudafrica, sarà visibile su Dazn in diretta streaming. Su Dazn, oltre alla partita inaugurale, sarà possibile seguire live tutti gli altri match della Coppa del Mondo 2026, oltre ad essere disponibili anche contenuti on demand, highlights e approfondimenti dedicati. Questa gara inaugurale, rappresenta il primo appuntamento di un format rivisitato, visto che per la prima volta nella storia sarà un Mondiale allargato a 48 squadre. Messico-Sudafrica, inizierà alle 21:00 italiane di giovedì 11 giugno. La partita, si giocherà al Mexico City Stadium, di Città del Messico, il vecchio e storico Atzeca.

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Riccardo Tombolini