Tutto pronto per l’inizio dei Mondiali di Messico, Canada e Stati Uniti. Il primo match è in programma l’11 giugno, e vedrà esordire il Messico nello storico Atzeca contro il Sudafrica. Per la terza edizione di fila, non ci sarà l’Italia, eliminata in finale playoff dalla Bosnia-Erzegovina.

Quello che inizierà tra pochi giorni, sarà il primo storico Mondiale allargato a 48 squadre, con il fuso orario che giocherà un ruolo fondamentale per la trasmessa in diretta delle partite nel nostro Paese, dato che molte gare saranno trasmesse di notte. Saranno in totale 104 partite da gustarsi, anche se quelle che si potranno vedere in chiaro sul nostro canale nazionale saranno solo 35. Ecco quali sono quelle dei gironi, in programma fino a sabato 27 giugno.

Giovedì 11 giugno

Messico-Sudafrica: ore 21:00, Rai e Dazn

Venerdì 12 giugno

Canada-Bosnia: ore 21:00, Rai e Dazn

Domenica 14 giugno

Brasile-Marocco: ore 00:00, Rai e Dazn

Olanda-Giappone: ore 22:00, Rai e Dazn

Lunedì 15 giugno

Belgio-Egitto: ore 21:00, Rai e Dazn

Martedì 16 giugno

Francia-Senegal: ore 21:00, Rai e Dazn

Mercoledì 17 giugno

Inghilterra-Croazia: ore 22:00, Rai e Dazn

Giovedì 18 giugno

Svizzera-Bosnia: ore 22:00, Rai e Dazn

Venerdì 19 giugno

Stati Uniti-Australia: ore 21:00, Rai e Dazn

Sabato 20 giugno

Germania-Costa d’Avorio: ore 22:00, Rai e Dazn

Domenica 21 giugno

Spagna-Arabia Saudita: ore 18:00, Rai* e Dazn

Belgio-Iran: ore 21:00, Rai* e Dazn

*una delle due

Lunedì 22 giugno

Argentina-Austria: ore 19:00, Rai e Dazn

Martedì 23 giugno

Inghilterra-Ghana: ore 22:00, Rai e Dazn

Mercoledì 24 giugno

Svizzera-Canada: ore 21:00, Rai e Dazn

Giovedì 25 giugno

Ecuador-Germania: ore 22:00, Rai e Dazn

Venerdì 26 giugno

Norvegia-Francia: ore 21:00, Rai e Dazn

Sabato 27 giugno

Panama-Inghilterra: ore 23:00, Rai e Dazn

Sedicesimi di finale

28 GIUGNO

Ore 21:00 – 2 A-2A B – Rai e Dazn

29 GIUGNO

Ore 19:00 – 1C – 2F – Dazn

Ore 22:30 – 1E – 3ABCDF – Rai e Dazn

30 GIUGNO

Ore 3:00 – 1F – 2C – Dazn

Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn (ipotesi)

Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn (ipotesi)

1 LUGLIO

Ore 3:00 – 1A – 3CEFHI – Dazn

Ore 18:00 – 1L – 3EHIJK – Dazn

Ore 22:00 – 1G – 3AEHIJ – Rai e Dazn

2 LUGLIO

Ore 2:00 – 1D – 3BEFIJ – Dazn

Ore 21:00 – 1H – 2J – Rai e Dazn

3 LUGLIO

Ore 1:00 – 2K – 2L – Dazn

Ore 5:00 – 1B – 3EFGIJ – Dazn

Ore 20:00 – 2D – 2G – Rai e Dazn

4 LUGLIO

Ore 24:00 – 1J – 2H – Dazn

Ore 3:30 – 1K – 3DEIJL – Dazn

OTTAVI DI FINALE

4 LUGLIO

Ore 19:00 – Dazn

Ore 23:00 – Rai e Dazn

5 LUGLIO

Ore 22:00 – Rai e Dazn

6 LUGLIO

Ore 2:00 – Dazn

Ore 21:00 – Rai e Dazn

7 LUGLIO

Ore 2:00 – Dazn

Ore 18:00 – Dazn

Ore 22:00 – Rai e Dazn

QUARTI DI FINALE

9 LUGLIO

Ore 22:00 – Rai e Dazn

10 LUGLIO

Ore 21:00 – Rai e Dazn

11 LUGLIO

Ore 23:00 – Rai e Dazn

12 LUGLIO

Ore 3:00 – Rai e Dazn

SEMIFINALI

14 LUGLIO

Ore 21:00 – Rai e Dazn

15 LUGLIO

Ore 21:00 – Rai e Dazn

FINALE TERZO POSTO

18 LUGLIO

Ore 23:00 – Rai e Dazn

FINALE

19 LUGLIO

Ore 21:00 – Rai e Dazn.

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Riccardo Tombolini