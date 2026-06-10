Le partite dei Mondiali in chiaro
Mondiali 2026, tutte le partite che saranno trasmessi in chiaro: dalla fase a gironi alla finale, l’elenco della Rai
Dall’11 giugno al 19 luglio 2026 si disputerà la Coppa del Mondo, la prima a 48 squadre. Ecco le partite che sranno trasmesse in chiaro dalla Rai
Tutto pronto per l’inizio dei Mondiali di Messico, Canada e Stati Uniti. Il primo match è in programma l’11 giugno, e vedrà esordire il Messico nello storico Atzeca contro il Sudafrica. Per la terza edizione di fila, non ci sarà l’Italia, eliminata in finale playoff dalla Bosnia-Erzegovina.
Quello che inizierà tra pochi giorni, sarà il primo storico Mondiale allargato a 48 squadre, con il fuso orario che giocherà un ruolo fondamentale per la trasmessa in diretta delle partite nel nostro Paese, dato che molte gare saranno trasmesse di notte. Saranno in totale 104 partite da gustarsi, anche se quelle che si potranno vedere in chiaro sul nostro canale nazionale saranno solo 35. Ecco quali sono quelle dei gironi, in programma fino a sabato 27 giugno.
Giovedì 11 giugno
Messico-Sudafrica: ore 21:00, Rai e Dazn
Venerdì 12 giugno
Canada-Bosnia: ore 21:00, Rai e Dazn
Domenica 14 giugno
Brasile-Marocco: ore 00:00, Rai e Dazn
Olanda-Giappone: ore 22:00, Rai e Dazn
Lunedì 15 giugno
Belgio-Egitto: ore 21:00, Rai e Dazn
Martedì 16 giugno
Francia-Senegal: ore 21:00, Rai e Dazn
Mercoledì 17 giugno
Inghilterra-Croazia: ore 22:00, Rai e Dazn
Giovedì 18 giugno
Svizzera-Bosnia: ore 22:00, Rai e Dazn
Venerdì 19 giugno
Stati Uniti-Australia: ore 21:00, Rai e Dazn
Sabato 20 giugno
Germania-Costa d’Avorio: ore 22:00, Rai e Dazn
Domenica 21 giugno
Spagna-Arabia Saudita: ore 18:00, Rai* e Dazn
Belgio-Iran: ore 21:00, Rai* e Dazn
*una delle due
Lunedì 22 giugno
Argentina-Austria: ore 19:00, Rai e Dazn
Martedì 23 giugno
Inghilterra-Ghana: ore 22:00, Rai e Dazn
Mercoledì 24 giugno
Svizzera-Canada: ore 21:00, Rai e Dazn
Giovedì 25 giugno
Ecuador-Germania: ore 22:00, Rai e Dazn
Venerdì 26 giugno
Norvegia-Francia: ore 21:00, Rai e Dazn
Sabato 27 giugno
Panama-Inghilterra: ore 23:00, Rai e Dazn
Sedicesimi di finale
28 GIUGNO
Ore 21:00 – 2 A-2A B – Rai e Dazn
29 GIUGNO
Ore 19:00 – 1C – 2F – Dazn
Ore 22:30 – 1E – 3ABCDF – Rai e Dazn
30 GIUGNO
Ore 3:00 – 1F – 2C – Dazn
Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn (ipotesi)
Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn (ipotesi)
1 LUGLIO
Ore 3:00 – 1A – 3CEFHI – Dazn
Ore 18:00 – 1L – 3EHIJK – Dazn
Ore 22:00 – 1G – 3AEHIJ – Rai e Dazn
2 LUGLIO
Ore 2:00 – 1D – 3BEFIJ – Dazn
Ore 21:00 – 1H – 2J – Rai e Dazn
3 LUGLIO
Ore 1:00 – 2K – 2L – Dazn
Ore 5:00 – 1B – 3EFGIJ – Dazn
Ore 20:00 – 2D – 2G – Rai e Dazn
4 LUGLIO
Ore 24:00 – 1J – 2H – Dazn
Ore 3:30 – 1K – 3DEIJL – Dazn
OTTAVI DI FINALE
4 LUGLIO
Ore 19:00 – Dazn
Ore 23:00 – Rai e Dazn
5 LUGLIO
Ore 22:00 – Rai e Dazn
6 LUGLIO
Ore 2:00 – Dazn
Ore 21:00 – Rai e Dazn
7 LUGLIO
Ore 2:00 – Dazn
Ore 18:00 – Dazn
Ore 22:00 – Rai e Dazn
QUARTI DI FINALE
9 LUGLIO
Ore 22:00 – Rai e Dazn
10 LUGLIO
Ore 21:00 – Rai e Dazn
11 LUGLIO
Ore 23:00 – Rai e Dazn
12 LUGLIO
Ore 3:00 – Rai e Dazn
SEMIFINALI
14 LUGLIO
Ore 21:00 – Rai e Dazn
15 LUGLIO
Ore 21:00 – Rai e Dazn
FINALE TERZO POSTO
18 LUGLIO
Ore 23:00 – Rai e Dazn
FINALE
19 LUGLIO
Ore 21:00 – Rai e Dazn.
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