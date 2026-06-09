E pensare che quando era allenatore della Roma ce lo aveva già in rosa, ma in una strategia di mercato programmata con il general manager Tiago Pinto, Calafiori venne prima ceduto in prestito al Genoa e poi venduto al Basilea dopo un’estate in cui – ai margini del progetto – era costretto a frequentare il campo di allenamento in orari diversi da quelli della prima squadra.

Calciomercato, Mourinho vuole Calafiori al Real Madrid

Ora José Mourinho sembra essersi pentito di quell’operazione, e a pochi giorni dall’inizio ufficiale della sua esperienza al Real Madrid sarebbe pronto a chiedere l’acquisto dell’esterno azzurro. Trova infatti conferma anche nel nostro Paese quanto anticipato dalla testata spagnola AS, con Sky Sport che spiega come l’allenatore dei blancos abbia manifestato il suo interesse per Riccardo Calafiori, già nella rosa ideale di Mou per andare a conquistare la prossima Champions League. Il calciatore dell’Arsenal, d’altronde, è già arrivato in finale quest’anno, pur non giocando nella serata di Budapest, e nonostante si trovi bene a Londra (dove ormai vive da due stagioni e dove quest’anno ha anche alzato al cielo la Premier League) ascolterebbe con attenzione l’offerta del club più importante al mondo.

Calafiori e Real, non è la prima volta

Al momento, le due squadra non sono andate oltre una telefonata e la trattativa sarà gestita in prima persona dal suo agente Alessandro Lucci, senza intermediazioni. Mourinho si ritroverebbe davanti un giocatore maturato, esploso a Bologna (di ritorno dal Basilea) e consacratosi all’Arsenal. E pensare che il Real Madrid era stato accostato al futuro del terzino già due anni fa, quando in panchina c’era Ancelotti e per portarlo via dall’Italia bastavano 42 milioni.

Redazione

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Luca Frasacco