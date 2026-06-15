La Calabria si prepara a entrare nelle case di milioni di italiani attraverso uno dei programmi più amati e longevi della televisione nazionale. Le telecamere di “Un Posto al Sole”, il celebre daily drama di RaiTre che da quasi trent’anni accompagna il pubblico italiano, hanno infatti lasciato temporaneamente gli studi e le location abituali di Napoli per trasferirsi tra i paesaggi più suggestivi della regione, dando vita a una serie di episodi speciali che andranno in onda a partire dalla metà di luglio. Un appuntamento televisivo che rappresenta non soltanto una novità narrativa per la fiction, ma anche una straordinaria occasione di promozione per un territorio che continua a conquistare attenzione e interesse grazie alle sue bellezze naturali, storiche e paesaggistiche. L’iniziativa si inserisce all’interno delle celebrazioni per il trentennale della serie, nata nel 1996 e diventata negli anni un vero e proprio fenomeno culturale capace di attraversare generazioni, raccontando l’evoluzione della società italiana attraverso le vicende dei suoi protagonisti. Per festeggiare questo importante traguardo, la produzione ha scelto di regalare ai telespettatori una trasferta d’eccezione, portando i personaggi più amati fuori dai confini partenopei per immergerli nelle atmosfere uniche della Calabria.

Le riprese, iniziate nella giornata odierna e in programma fino al prossimo 19 giugno, coinvolgeranno alcune delle località più affascinanti della regione. Il viaggio della troupe partirà dalle montagne della Sila, con Camigliatello Silano che offrirà il primo scenario naturale alle nuove storie, per poi spostarsi lungo la costa tirrenica dove il mare cristallino e le scogliere mozzafiato di Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare diventeranno il palcoscenico delle vicende estive dei protagonisti. Una scelta che non appare casuale. La Calabria, negli ultimi anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama turistico nazionale e internazionale, attirando visitatori grazie alla combinazione di mare, montagna, tradizioni e patrimonio culturale. Portare queste immagini all’interno di una produzione televisiva seguita quotidianamente da milioni di spettatori significa offrire una vetrina straordinaria a territori che rappresentano alcune delle eccellenze del Mezzogiorno italiano. Ad animare questa parentesi calabrese saranno soprattutto i personaggi più giovani della soap. Le nuove trame vedranno infatti protagonisti Rossella, interpretata da Giorgia Gianetiempo, Nunzio, interpretato da Vladimir Randazzo, Micaela con il volto di Gina Amarante, Samuel interpretato da Samuele Cavallo e Jimmy, personaggio affidato a Gennaro De Simone. Saranno loro a guidare il pubblico alla scoperta delle bellezze regionali attraverso una serie di storie che intrecceranno sentimenti, amicizie, emozioni e nuove avventure, nel solco della tradizione narrativa che da sempre caratterizza il format.

Le riprese offriranno l’opportunità di mostrare scorci spettacolari della Calabria. Dalle foreste e dagli altopiani silani alle spiagge dorate della Riviera dei Cedri, passando per luoghi simbolo come l’Arcomagno di San Nicola Arcella e l’Isola di Dino a Praia a Mare, il territorio regionale sarà protagonista non soltanto come sfondo scenografico, ma come elemento integrante della narrazione televisiva. Un modo efficace per valorizzare le peculiarità paesaggistiche e culturali di una regione che possiede un patrimonio straordinario ancora in parte da scoprire. Dietro questa importante operazione televisiva c’è una significativa sinergia istituzionale. Le riprese sono infatti rese possibili grazie alla collaborazione tra la produzione di “Un Posto al Sole”, la Regione Calabria attraverso il Dipartimento Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission. Il progetto si sviluppa nell’ambito della convenzione esistente con Rai Com e rappresenta un esempio concreto di come il settore audiovisivo possa diventare uno strumento strategico di promozione territoriale. Negli ultimi anni le Film Commission regionali hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nel favorire la realizzazione di produzioni cinematografiche e televisive nei territori di competenza. L’obiettivo è duplice: da un lato sostenere l’industria audiovisiva e creare ricadute economiche immediate attraverso l’impiego di strutture ricettive, servizi e professionalità locali; dall’altro costruire una promozione indiretta ma estremamente efficace attraverso le immagini che raggiungono il grande pubblico.

Per la Calabria si tratta di un’opportunità particolarmente importante. La presenza di una produzione consolidata e popolare come “Un posto al sole” consente infatti di associare il territorio a un prodotto televisivo di qualità e di grande seguito, rafforzando la percezione positiva della regione e stimolando la curiosità di potenziali visitatori. Non è un caso che molte località italiane abbiano registrato significativi incrementi turistici dopo essere state protagoniste di serie televisive di successo. Dal 1996 a oggi “Un Posto al Sole” continua a rappresentare una delle esperienze più longeve e fortunate della televisione italiana. Realizzata presso il Centro di Produzione Rai di Napoli grazie alla collaborazione tra Rai Fiction, Fremantle e il Centro di Produzione Rai partenopeo, la serie mantiene intatta la capacità di raccontare il presente attraverso storie vicine alla quotidianità degli spettatori. La scelta di celebrare il trentennale con una trasferta in Calabria aggiunge un ulteriore tassello a una storia televisiva che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità. Per alcune settimane, dunque, il mare della Riviera dei Cedri, le montagne della Sila e i panorami mozzafiato della costa tirrenica entreranno a far parte del racconto di una delle fiction più amate del Paese. Un incontro tra televisione e territorio che promette di regalare immagini suggestive, nuove emozioni per gli appassionati della serie e una preziosa occasione di visibilità per la Calabria, pronta ancora una volta a mostrare al grande pubblico tutto il fascino della sua straordinaria bellezza.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio