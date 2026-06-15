Questa sera, in programma come seconda partita della giornata, andrà in scena a Seattle Belgio-Egitto. La gara si giocherà alle 21:00 italiane e sarà la prima partita del girone G di questa Coppa del Mondo, completato da Iran e Nuova Zelanda. Il Belgio si affiderà al proprio Ct Rudi Garcia, a caccia del riscatto dopo le ultime stagioni alla guida di club non proprio esaltanti. L’Egitto sogna invece la prima vittoria ai Mondiali, dove nelle tre edizioni alle quali ha partecipato ha rimediato solo due pareggi e cinque sconfitte.

Probabili formazioni

Nel Belgio Lukaku partirà dalla panchina, con Garcia orientato a schierare De Ketelaere da falso nove con alla sue spalle Doku, De Bruyne e Trossard, come per altro ha provato nelle amichevoli pre Mondiale. Out per infortunio Debast, intoccabile Tielemans. Dentro anche l’ex Atalanta Castagne. L’Egitto punta ovviamente tutto sul campione del Liverpool Mohamed Salah, ma anche sul giocatore del Manchester City Marmoush, che fungerà da riferimento offensivo. Spazio anche a Trezeguet. Le due compagini sono orientate a giocare entrambe con il 4-2-3-1, dunque ecco le probabili formazioni.

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Castagne, Ngoy, Mechele; Tielemans, Doku; Trossard, De Bruyne, Onana; De Ketelaere. All. Rudi Garcia

Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Abdelmonem, Abou El Fotouh, Ibrahim; Lasheen, Trezeguet; Salah, Ateya, Ashour; Marmoush. All. Hossam Hassan

Dove vedere la partita

Belgio-Egitto sarà visibile su Dazn, oltre che in chiaro sulla Rai. Oltre alla diretta sulla piattaforma, sarà possibile seguirla anche sull’app tramite smartphone o pc. La Rai trasmetterà invece la partita in chiaro su Rai 1, oltre ad essere disponibile in streaming su RaiPlay.

Il momento delle squadre

Il Belgio si presenta a questa Coppa del Mondo guidata da Rudi Garcia, chiamato a gestire il colpo di coda della generazione d’oro della Nazionale. Dopo la cocente eliminazione ai gironi in Qatar nel 2022, i belga vogliono invertire il trend e tornare ad essere competitivi, dato che negli ultimi anni il traguardo maggiore sono stati i quarti di finale agli Europei. Il percorso di qualificazione è stato comunque convincente, chiuso in vetta con diciotto punti su ventiquattro e ben ventinove reti all’attivo. Ottime risposte sono arrivate anche dalle amichevoli pre Mondiale, dove i diavoli rossi hanno ottenuto tre vittorie contro Stati Uniti, Croazia e Tunisia, mostrando una grande solidità difensiva testimoniate da due porte inviolate consecutive.

L’Egitto partecipa al suo quarto Mondiale della storia, il secondo nelle ultime tre edizioni, traguardo importantissimo per questo Paese. Sotto la guida della leggenda egiziana Hossam Hassan, i faraoni si sono qualificati senza particolari difficoltà a questa Coppa del Mondo, dominando il proprio girone chiudendolo da imbattuti, raccogliendo ventisei punti in dieci partite. La squadra vuole ripartire al meglio dopo la delusione dell’ultima Coppa d’Africa, che ha li ha visti fermarsi in semifinale contro il Senegal. Da quel momento il cammino è stato altalenante, con due sconfitte, un pareggio e due vittorie nelle successive cinque uscite. Ciononostante la formazione egiziana vanta uno storico favorevole contro il Belgio, avendo vinto tre dei quattro precedenti storici con i diavoli rossi, inclusa l’ultima amichevole del 2022 terminata due a uno.

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Riccardo Tombolini