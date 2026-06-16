Due settimane alla fine di giugno e la Roma vorrebbe continuare a cedere, per rientrare una volta per tutte dall’accordo con la UEFA per il Financial Fair Play. Dopo aver monetizzato il possibile dalle cessioni degli esuberi Buba Sangaré e Abdulhamid e in attesa di contare su qualche milione proveniente dalla vendita di Baldanzi, e incrementare l’incasso – grazie a delle clausole – per quella di Calafiori, avvenuta nel 2022, il nuovo ds Tony D’Amico sta valutando assieme a Gasperini una cessione importante per sperare in un nuovo mercato con minori vincoli di bilancio.

Calciomercato Roma, Soulé può andare a Dortmund

L’indiziato principale è Soulé, tra i più sacrificabili per raggiungere lo scopo, e con dei buoni offerenti, soprattutto esteri, con più disponibilità economica per poter portare a casa il giocatore in tempi rapidi. Proprio quelli che farebbero comodo alla Roma, che deve vendere subito e a tanto: in queste ore si starebbe scaldando la pista Borussia Dortmund, destinazione graditissima al calciatore che resterebbe in uno dei primi campionati d’Europa, al contrario della Süper Lig turca, dove estimatori dell’argentino si erano già manifestati. Il club giallo-nero avrebbe dunque sorpassato la concorrenza, anche quella di Aston Villa (con cui la Roma tra Malen e Bailey ha già fatto recentemente affari) e il Brighton. A Trigoria si aspetta un’offerta ufficiale, ma l’agente dell’argentino – fa sapere la Gazzetta – era ieri a Milano per portare almeno 35 milioni di euro sul tavolo della trattativa, cinque in meno di quanti ne vorrebbe la Roma.

Calciomercato Roma, Koné può andare all’Arsenal

Più complicata, ma non impossibile, la cessione di Koné. Il francese sarebbe titolare nel centrocampo di Gasperini nella prossima stagione, ma l’interessamento dell’Arsenal, fresco vincitore della Premier League e finalista di Champions, farebbe rivalutare le priorità. Il Corriere della Sera riferisce che i Gunners avrebbero raggiunto un accordo con il classe 2001, ma che manca ancora quello con la Roma. La società valuta Koné non meno di 50 milioni. A ostacolare il tutto, la presenza del centrocampista ai Mondiali, non proprio i giorni ideali per chiudere velocemente una trattativa, tra fuso orario da rispettare e chiamate da programmare. La disponibilità economica dell’Arsenal, brucerebbe l’Inter sul tempo, che da più di un anno aveva messo gli occhi sul calciatore.

Redazione

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Luca Frasacco